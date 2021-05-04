Парламент Словакии выразил доверие новому правительству Эдуарда Хегера

Парламент Словакии выразил доверие новому правительству во главе с Эдуардом Хегером. После двухдневного обсуждения программного заявления за новый кабинет министров проголосовали 89 из присутствующих 144 депутатов, то есть необходимое большинство.

Правительство бывшего премьер-министра и лидера правоконсервативной партии "Обычные люди" Игоря Матовича ушло в отставку в конце марта. Причиной стало решение Матовича закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Против этого выступили партнеры по коалиции, отмечавшие, что у российского препарата нет европейской регистрации.

1 марта стало известно, что в Словакию доставлено 200 тысяч доз "Спутника V". Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. "Спутник V" пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе.

В начале апреля словацкий регулятор заявил, что партии "Спутника V", поставленные в Словакию, не идентичны препаратам, использованным в клинических испытаниях в России и поставленным для испытаний регулятору ЕС.

Российский фонд прямых инвестиций, который участвовал в финансировании разработки вакцины и сейчас занимается её дистрибуцией за рубежом, в свою очередь, обвинил словацкую сторону в дезинформации и потребовал вернуть назад поставленные препараты.