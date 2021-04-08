Партии российской вакцины "Спутник V", поставленные в Словакию, не идентичны препаратам, использованным в клинических испытаниях в России и поставленным для испытаний регулятору ЕС. Об этом заявила глава словацкого Государственного института по контролю за лекарствами Зузана Банёва. По её словам, Словакия не может подтвердить эффективность купленной вакцины, цитирует чиновника издание Nový čas.

Словакия — одна из двух стран Евросоюза, решившая использовать российскую вакцину до того, как она была одобрена Европейское агентством лекарственных средств. Это решение привело к политическому кризису в стране, закончившемуся отставкой поддерживавшего идею премьер-министра и его кабинета. Партнёры по коалиции победившей на прошлых выборах консервативной партии "Обычные люди" выступили против закупок до общей сертификации.

Фармацевтический регулятор Словакии накануне сообщил, что не может одобрить начало вакцинации "Спутником", так как у него нет достаточной информации о безопасности и эффективности вакцины. По словам Банёвой, производитель не предоставил регулятору 80 процентов необходимых данных для одобрения препарата.

В частности, речь идёт о данных доклинических и клинических испытаний и о производстве препарата. По словам чиновника, регулятор повторно запрашивал эту информацию у российской стороны, но не получил ответа. Словакия импортировала 200 000 доз российской вакцины более месяца назад, но она до сих пор не используется, отмечает братиславский корреспондент чешского издания Novinki. Всего закуплены были два миллиона доз, сообщает агентство TASR.

Об отличии словацкой вакцины от той, которая получила одобрение в России по итогам испытаний, со ссылкой на источники 6 апреля написала словацкая газета Denník N. 7 апреля продвигающий вакцину на внешних рынках Российский фонд прямых инвестиций назвал сообщения о подмене фейковыми и призвал верить только официальным источникам.