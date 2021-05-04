В Бурятии подожжён храм Христа Спасителя

27-летний житель бурятского улуса Тэгда приблизительно в 130 километрах к северо-востоку от Улан-Удэ задержан по подозрению в попытке поджога протестантского храма. Служащий там дьякон в середине апреля был арестован по подозрению в сексуальном насилии против детей. Об этом сообщает местная телерадиокомпания "Ариг Ус".

Полиция получали сообщение о пожаре амвона в местном приходе пятидесятнической церкви 2 мая, сообщает сайт МВД Бурятии. В результате обгорел амвон построенного в 2011 году храма Христа Спасителя. Задержанный признался в поджоге. Он говорит, что совершил его после распития алкоголя.

В МВД заявили, что мотивы прошедшего выясняются. В подожжённом храме служил 65-летний дьякон, который был арестован в середине апреля. Полицейский обнаружил у него в телефоне детскую порнографию. Священник, преподававший в школе при приходе уроки нравственности, дал признательные показания в многолетнем насилии.

Выявлено уже 7 пострадавших детей от 6 до 14 лет, сообщает местный выпуск "Аргументов и фактов". Дьякону грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее он отсидел срок за убийство.