Азия приходит в Россию?

Конец апреля и первые числа мая 2021 года ознаменовались новой войной на постсоветском пространстве. 28 апреля на киргизско-таджикском участке границы в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между гражданами двух стран. Конфликт начался на участке водозабора «Головной». Бишкек уверяет, что узел является важным стратегическим объектом Кыргызстана, в Душанбе убеждены, что он построен на таджикской территории. Стычка переросла 29 апреля в масштабные бои между в пограничниками Киргизии и военными Таджикистана, с атаками на погранзаставы и населённые пункты в Баткенской области Киргизии.Артиллерийской бомбардировке подверглись 12 приграничных сел Киргизии. Бои шли 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая стороны подписали протокол о прекращении огня и отводе войск. По данным fergana.ru во время приграничного конфликта 36 человек погибли, пострадали 183 ранено. Более 33 тысяч человек эвакуировали из зоны конфликта. Интернет-издание Asia-Plus, ссылаясь на свои источники, сообщило о 19 погибших и 88 раненых с таджикской стороны. На территории обеих стран разрушены десятки жилых домов и общественных зданий. Согласно указу президента Кыргызстана, 1 и 2 мая 2021 года были объявлены в стране днями национального траура.

В чем причина этой малой войны? Может ли начаться дестабилизация Центральной Азии? Устойчивы ли постсоветские автократии? Как видит Россия свою роль в регионе? Как идет заимствование Россией авторитарных практик?

Обсуждают профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге доктор исторических наук, востоковед Сергей Абашин, политолог Аркадий Дубнов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» в эфире 5 мая в 17-05.