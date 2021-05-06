Российская академия образования пожаловалась на ограничение свободы

20 академиков Российской академии образования обратились к помощнику президента Владимира Путина Андрею Фурсенко из-за изменений в уставе академии, которые были внесены в конце 2020 года, пишет РБК. Изменения касаются компетенций попечительского совета академии, председателем которого назначена бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева.

Изменения устава наделяют попечительский совет надзорными и управленческими полномочиями, что принижает роль самой академии и противоречит ее традициям. Попечительский совет вправе рассматривать отчеты академии о научно-организационной и финансовой деятельности до их отправки в правительство, а также предложения академии в области наук об образовании, которые направляются в Российскую академию наук для дальнейшего включения в программу фундаментальных научных исследований на долгосрочный период.

Председатель совета автоматически входит в президиум академии, при этом дублируются функции президента академии и самого президиума. Кроме того, по новому уставу стать членом академии возможно, минуя ступень "член-корреспондент", а также снят запрет на членство в попечительском совете РАО для членов академии, указывают авторы обращения. Академики подчеркивают, что "столь неуважительного отношения к мнению членов академии не было за всю ее 80-летнюю историю".