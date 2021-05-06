В Беларуси опубликован список уволенных из-за протестов силовиков

В Беларуси опубликовали список бывших сотрудников правоохранительных органов, которых Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий из-за поддержки протестов. Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В списке 86 фамилий.

Среди них:

Евгений Юшкевич – бывший следователь Следственного комитета Беларуси и основатель ByChange. Его задержали по статье об акте терроризма (статья 289 УК), сейчас он находится в СИЗО КГБ. ByChange "помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести". За первые три недели работы проект собрал около 400 заявок, к инициативе присоединились 170 волонтеров, больше 20 человек нашли менторов;

Андрей Остапович – бывший следователь из Минска, координатор инициативы BYPOL. Остапович уволился из Следственного комитета Республики Беларусь в августе 2020 года, после начала протестов по итогам президентских выборов. Вскоре к инициативе стали присоединяться другие сотрудники правоохранительных органов, оставившие службу из-за несогласия с насилием и беззаконием, которые происходят в стране. BYPOL в своих ютуб- и телеграм-каналах публикует видео, документы и другие данные, основанные на информации источников инициативы;

Николай Козлов – глава Объединенной гражданской партии (ОГП);

Игорь Макар – бывший сотрудник спецподразделения "Алмаз", белорусский оппозиционный активист и представитель "Белорусского народного трибунала";

Владимир Бородач – бывший командир бригады спецназа;

Иван Колос – бывший участковый из Гомеля, который в видео назвал Светлану Тихановскую президентом, обвинил Александра Лукашенко в насильственном захвате власти и просил правоохранительные органы не применять оружие к протестующим. Он сейчас за пределами Беларуси;

Егор Емельянов – уволился из милиции в августе 2020 года. "11 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!" – написал он тогда в инстаграме. На следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали. Его обвиняли в организации массовых мероприятий, суд в Новополоцке оправдал уволившегося милиционера.

В период "обострения общественно-политической обстановки в стране" некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств "нагнетали протестные настроения в обществе", участвовали в несанкционированных протестных акциях, выступали их организаторами, а также размещали в интернете экстремистские материалы и призывы к радикальным действиям, говорится на сайте Лукашенко.

Они также распространяли личные данные госслужащих, журналистов и других сотрудников правоохранительных органов, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны и отказывались от исполнения служебных обязанностей. "Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", – считает Лукашенко.