ФБК опротестовал наложенные на фонд ограничения

Юристы из "Команды 29" обжаловали в Первом апелляционном суде решение Московского городского суда наложить ограничения на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом). Мосгорсуд ранее запретил фонду размещать свои материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, а также свободно использовать банковские вклады до рассмотрения в суде дела о признании организации экстремистской.

"Решение, которое мы оспариваем, по сути запрещает ФБК как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу. Мы как юристы не можем его принять и считаем незаконным", – сказала адвокат "Команды 29" Валерия Ветошкина.

"Часть запретов не могла быть наложена судом. Например, по смыслу действующего законодательства, запрет на проведение публичных мероприятий не релевантен для фонда, он не может их организовывать. Поэтому суд вышел за пределы действующего законодательства, что указывает на его желание максимально создать препятствия в деятельности организации. Очевидно, что деятельность ФБК не представляет никакой опасности нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку соответствует требованиям закона", – добавил старший юрист Максим Оленичев.

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.