YouTube начал удалять ссылки на сайт "Умного голосования"

Видеохостинг YouTube удалил ссылку на сайт "Умного голосования" из стрима издания Sota Vision о московских протестах 2019 года. Уведомление об удалении ссылки редакция Sota Vision получила 6 мая. В нем говорилось, что ссылка нарушает правило YouTube о запрете "спама, обмана и мошенничества". В случае повторных нарушений Sota Vision на неделю запретят загружать видео и проводить прямые трансляции, сообщил видеохостинг.

Sota Vision пишет, что YouTube удаляет ссылку на сайт "Умного голосования" по жалобе Роскомнадзора. Уведомления об удалении ссылки на сайт "Умного голосования" от YouTube также получили политик Илья Яшин и редакция "Новой газеты". Кроме того, YouTube на неделю запретил "Новой газете" публиковать видео и вести прямые трансляции. Издание отметило, что не знает, связана ли блокировка с действиями Роскомнадзора.

"Новая газета" подала жалобу администрации YouTube на блокировку канала издания. Об этом "Открытым медиа" сказал главный редактор Дмитрий Муратов. "Заблокировал нас не Роскомнадзор, не Михаил Мишустин или Владимир Путин, а именно YouTube, ни в чем не разобравшись прямо перед проведением стрима на основании старых жалоб", — отметил Муратов.

Ограничения были наложены незадолго до начала онлайн-марафон в поддержку фигурантов уголовных дел, возбужденных после протестов зимой 2021 года в защиту Алексея Навального. "Первая из акций протеста была анонсирована в фильме "Дворец для Путина. История самой большой взятки", поэтому мы и решили назвать новое политическое дело "дворцовым". Спасти сто человек от тюремного кошмара могут только огласка и солидарность. Но сейчас мало кто знает, как их зовут и за что их судят", — отмечают в ОВД-Инфо.

После блокировки трансляцию перенесли на канал ОВД-Инфо. Представитель ОВД-Инфо Константин Фомин рассказал "Открытым медиа", что технические проблемы начались за 10 минут до начала мероприятия. Фомин считает, что активность ботов именно в преддверии марафона в защиту фигурантов "дворцового дела" неслучайна: "Если кому-то не нравится, что мы привлекаем внимание к фигурантам, то такие атаки ботов только общественное увеличивают".