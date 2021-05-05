"Шито белыми нитками". Соцсети о законопроектах против оппозиции

Длинные майские выходные, а точнее, нерабочие дни, не помешали продолжению массированной атаки на оппозицию. 4 мая группа депутатов внесла в Госдуму сразу три законопроекта, которые еще больше ограничивают для россиян возможность взаимодействовать с оппозиционными организациями и закрывают возможность участия в политической жизни страны для тех, кто с ними уже взаимодействовал.

Алексей Макаркин

Пока народ отдыхает, депутаты трудятся. В Думу внесены три законопроекта.

Согласно первому, запрещается участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ. Вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это "посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций".

Согласно второму, вводится уголовная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации, причем для руководителей "без предварительного привлечения совершающего деяния лица к административной ответственности". Участие в работе такой НПО повлечет, в частности, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Кроме того, предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО, сохранив сроки лишения свободы от двух до шести лет.

Из этих законопроектов следует, что любой участник деятельности Open Russia (как и любой другой нежелательной организации – в том числе организаций, признанных посредниками при осуществлении деятельности Open Russia) может быть приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Согласно третьему, лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, замруководителя, руководителем структурного подразделения или его заместителем не могут быть избраны депутатами Госдумы до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Для рядовых участников таких организаций или причастных к их деятельности срок ограничений составляет три года.

Здесь интересно понятие "причастные к их деятельности". Это "предоставлявшие денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности", в срок, начинающийся за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

То есть человек, во второй половине прошлого или начале этого года пожертвовавший ФБК* Алексея Навального хотя бы один рубль, либо сдавший в аренду его отделению офис, либо выступивший на семинаре ФБК, либо оказавший любую иную помощь (понятие, которое можно трактовать крайне расширительно) не сможет участвовать в думских выборах 2021 года. При этом закон фактически получает обратную силу, так как никто из данных лиц не мог предположить, что ФБК будет признана экстремистской организацией. И, наконец, основания, по которым ФБК собираются признать такой организацией, засекречены.

[организация, включенная властями в список иностранных агентов - ред.]

Многие комментаторы соглашаются с тем, что законопроект, который запрещает избираться в Госдуму не только тем, кто работал в "экстремистских организациях", но и тем, кто переводил таким организациям пожертвования, очевидным образом направлен против структур Навального.

Татьяна Становая

Алексей Макаркин очень верно подметил: "На самом деле законопроекты предвыборные". И мне кажется, что тут очень важно понимать природу мотивации тех или иных политически решений. За выборы у нас отвечают кураторы внутренней политики, и эти проекты – их инструмент. Причем это будет не просто блок на политическую активность команды Навального или людей, связанных с ним, а блок на всю активную социально-политическую базу Навального и ФБК.

Кирилл Шулика

Чтобы вы понимали, это закон не против сотрудников ФБК. Это закон еще и против тех, кто отправлял донаты или просто репостил расследования. Репост вполне подходит под определение "иной помощи". И, если будет надо, избирком на этом основании легко откажет в регистрации кому угодно.

Сложно представить, какое количество россиян этот закон лишит пассивного избирательного права. То есть руководители и активисты штабов Навального в регионах не смогут участвовать даже в муниципальных выборах. Более того, не смогут участвовать действующие депутаты, которые со штабами так или иначе сотрудничают.

Наталья Геворкян

Аж тошно, до чего все шито белыми нитками.

Того же мнения придерживаются и соратники Навального.

Леонид Волков

Откровенность 80 lvl.

Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было, конечно.

Жертвовал хотя бы копейку в ФБК в течение последнего года (!) – тебе нельзя баллотироваться в Госдуму.

Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) – тебе нельзя баллотироваться в Госдуму.

Вы просто почитайте, там в каждый строчке СТРАХ.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165649-7

Перед Любой Соболь, перед любым нашим координатором региональным. Понимают, что Бойко или Ворсин, Фадеева или Фатьянова – кто угодно из них просто как тузик грелку порвет любого единоросса. И уже не верят они ни во все свои подписные фильтры, ни в мастерство Эллы Памфиловой – все равно страшно! Этим только можно объяснить такой топорный, такой лобовой законопроект.

Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм.

И при этом всем: а нет у вас никакого приема против Умного голосования, дурачки. В том-то его и сила, что как бы вы не коряжились, все равно мы вас всех, мразей трусливых, прокатим. Умное голосование и придумано для ситуации, когда наших кандидатов не допускают; мы как в воду глядели, когда его придумывали.

Под законопроект, имеющий обратную силу, могут подпасть и некоторые из нынешних лоялистов, например, Захар Прилепин, отмечает Олег Кашин:

Про этот (вполне фашистский, конечно) закон все переживают за Любовь Соболь и прочих, но вообще-то смешно будет, если из-за этого закона один известный ветеран НБП не сможет стать депутатом от Справедливой России.

Это предположение отвергает телеграм-канал Пепел Клааса:

НБП была запрещена в 2007 году, так что по сроку давности Захар Прилепин под действие нового законопроекта не подпадает.

Кстати, в руководящие органы НБП Прилепин не входил (был в исполкоме нижегородской региональной организации).

А вот "повара Путина" этот законопроект коснется самым непосредственным образом.

Дмитрий Колезев

Читатели подсказывают, что по новому законопроекту в Госдуму не сможет избраться Евгений Пригожин, который публично жертвовал Навальному 1 млн рублей.

Вряд ли он собирался, но все же.

У ФБК нашлись и другие неожиданные жертвователи.

Кстати, теперь любой оппозиционер, причастный к организации, признанной иностранным агентом, может официально создать проблемы представителю власти, просто отправив ему деньги. Этой возможностью уже пользовался журналист-иностранный агент Денис Камалягин, о чем он рассказал в интервью изданию-иностранному агенту "Медузе":

После того как я получил статус "иностранного агента", я нашел номера нашего губернатора, главы администрации, депутата Госдумы от Псковской области, расчетный счет двух "аношек" ["Медиа60" и "Медиацентр60"], издающих провластные СМИ. Я им отправил средства по номеру телефона, которые были привязаны к мобильному банку, – и в последнем отчете Минюста отчитался, что они получили финансирование от "иностранного агента" . В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с "иностранными агентами" лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами". Я сделал это еще в середине января; мне интересно, что будет.

Когда я предал это огласке, депутат, глава администрации и губернатор прислали мне деньги назад, но это, конечно, так не работает. И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но еще рано. А мне уже хуже не будет".

Дмитрий Колезев

А вчера еще и "экстремист" Леонид Волков публично отправил 30 рублей на карту депутату Андрею Альшевских – соавтору законопроекта о запрете всем причастным к "экстремистским" организациям баллотироваться в Госдуму.

Волков и Альшевских давно знакомы по Екатеринбургу. Более того, вот видео, где Альшевских, борец с иностранными агентами, выступает на одном митинге с Навальным и Волковым. Неисповедимы пути Господни.

Другие ограничения, связанные с причастностью к деятельности "нежелательных организаций", тоже вызывают опасения.

Всеволод Чернозуб

В России опять ужесточат преследования за принадлежность к "нежелательным организациям". Руководство сразу будут сажать, если не раскаются. Активистов - после одного административного дела. Раньше всем хотя бы два требовалось. То есть людям толсто намекали на их нежелательность и давали возможность исчезнуть. Теперь сразу в тюрьму, без намёков.

Делается это всё ради "совершенствования законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства". В законопроекте так прямо и написано, есть даже отзыв от Верховного суда.

Список "нежелательных организаций" вряд ли многие изучали, но он уютно мал и прекрасен. Там основные американские фонды, несколько европейских, несколько российских, созданных за рубежом, Всемирный украинский конгресс, какие-то буддисты и несколько фондов, защищающих одухотворённых гимнастов из китайского движения Фалуньгун.

Концепция "иностранных центров, чьи агенты влияния дестабилизируют ситуацию в России", бороться с которой призваны законопроекты, выглядит крайне неубедительно, считает политолог Аббас Галлямов:

В разгар московских протестов 2019 года власти активно внедряли мысль о том, что за протестующими стоит Запад. Левада-Центр провёл тогда опрос и выяснил, что верили в это лишь 26 процентов россиян. Три четверти опрошенных согласиться с данным утверждением отказались.

Я это к чему? К тому, что сегодня комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне сделала заявление о 10 иностранных центрах, которые готовят кадры для будущих протестов в России. Понимаете? За два года протестные настроения выросли, пошли вглубь – сегодня протестующей глубинкой никого уже не удивишь, – а единороссовская пропаганда продолжает делаться по давно уже вышедшим из моды лекалам.

Для чего повторять мантру, в которую не верит более трёх четвертей избирателей? Для того, чтобы оставшуюся четверть не потерять. Чтобы она не подумала, что ты растерялся и тебе вообще сказать нечего. Это сугубо оборонительная стратегия. При всем том, что власть старается продемонстрировать максимальную жёсткость, в политическом смысле она ушла в глухую оборону. Ни о какой экспансии за пределы сохраняющей пока лояльность четверти электората и речи не идёт. Три четверти избирателей предоставлены сами себе; по сути – отданы на откуп оппозиции.

Кажется, в "агентов влияния" верят только те, кому это положено по долгу службы.

Однако дальнейшему наступлению на оппозиционные структуры вряд ли что-нибудь помешает, считают многие комментаторы.

Лев Шлосберг

Нет никаких сомнений в том, что все три проекта будут приняты и, скорее всего, при единогласной поддержке депутатов всех четырёх думских фракций.

Полная зачистка политического поля никогда не заканчивается полной зачисткой политического поля. Ставка на тотальную дискриминацию запускает процессы кристаллизации ненависти. Придание репрессивным законам массового действия обратной силы – это переход от репрессий против политиков к репрессиям против избирателей. То есть против народа как носителя власти.

Понятно, что это не ставка на "понуждение к любви" к Путину и "Единой России". Никакой речи о любви нет и уже не может быть. Это – начало массовых гражданских казней, переход к тотальному устрашению и устранению людей из политики. Осталось только вернуть лишение гражданства, как в СССР, (Конституция, как ни странно, не позволяет) и принудительную высылку из страны.

Нерешённые судом над КПСС тридцать лет назад задачи будет вынужден решать суд над "Единой Россией" как тоталитарной корпоративной организацией экстремистского характера, осуществившей захват власти организованной группой лиц по предварительному сговору при отягчающих вину обстоятельствах.

Полезно напомнить, что по Федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности" экстремизмом является насильственное изменение основ конституционного строя, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения.

Документооборот Государственной Думы показывает всю фабулу законодательных преступлений против основ конституционного строя и создает безупречную доказательную базу.

Иронизировать по поводу последних депутатских инициатив становится все сложнее, но некоторым комментаторам это все еще удается.

Николай Травкин

Выборы – высшая форма демократии. И допуск к ним кого ни попадя ведёт к девальвации выборов. Участвовать в выборах достойны лишь люди с приматом чувства национальной гордости над всеми остальными своими чувствами. Проверку и оформление допуска к выборам должны проводить люди с чистыми руками, горячими сердцами и холодными головами. Дума сейчас заканчивает законодательное оформление комплекса мер по защите демократии при проведении выборов.

Так победим!

Константин Калачёв

ИА "Панорама" продолжает стирать грани между вымыслом и реальностью. Тот случай, когда вымышленные новости не отличить от реальных:

Депутаты Государственной Думы в интервью “Парламентской газеты” объяснили, почему орган принимает все больше законов, предусматривающих новые запреты или ограничения. По словам одного из парламентариев, в конечном итоге все эти документы должны обеспечить стабильное и уверенное развитие России.

“Один азиатский политик XX века, большой реформатор, к слову, он сказал такую вещь, которая мне хорошо запомнилась: всё, что отравляет твою страну сегодня – это то, что ты не запретил вчера. Мы не можем, конечно, взять и с чистого листа всё попытаться построить по новым правилам, но мы можем менять старые правила и постепенно приводить Россию к такому формату, в котором она будет опять бурно развиваться”, – сказал он.

Другой парламентарий добавил, что при том считает российское законодательство “излишне либеральным”.

“Что происходит, когда за гамбургер, за джинсы продаётся национальная честь, мы уже видели. Начинается внедрение западных ценностей: педерастии, либерализма, прав человека всяких, на митинги выходят. Много в СССР на митинги выходили? Зато страна развивалась своим путём и была гордость, была стабильность. Люди знали, что завтра всё будет хорошо, всё будет стабильно, никаких потрясений”, – вспомнил он.

Выходом из ситуации депутаты видят не только ужесточение законодательства, но и делегирование властям дополнительных полномочий. К примеру, разрабатывается концепция уведомительного референдума, при котором населению не нужно будет ходить на участки или делать выбор иным образом – депутаты Госдумы, как делегаты от российского народа, самостоятельно примут решение и уведомят об этом население.

Большинству комментаторов уже давно не до смеха.

Дмитрий Гудков

Каждым новым преступным законом Путин спрашивает: ну теперь-то вы поняли, что я у вас – навсегда, до (вашего) конца?

Не поняли? – Тогда вот еще, для понимания. Вчера вечером, сразу три "законопроекта".

1. Кто помогал Навальному последний год – тем запрет избираться в Думу. Донатил, помогал, консультировал или оказывал "иную помощь".

2. Нежелательной может стать любая организация.

3. Посадят всех, кто с ними хоть как-то связан.

Коротко суть такая, да никто и не скрывается. Бормочут еще что-то про зарубежные лагеря, где оппозицию учат, как заставить детей употреблять наркотики, но сами уже смеются в голос. Всем все понятно.

Оппозиция тут может быть только Прилепиным, да и то вряд ли надолго.

Один вождь, один Рейх – ничего нового.

История достаточно накатала этот желоб, чтобы не спрашивать, что там в финале, за поворотом.

Илья Вайцман

Ну что, добрый вечер, братцы-лишенцы? Welcome back to USSR? В смысле, чего лишенцы? Ну, пока наполовину лишенцы, пассивного избирательного права – права быть куда-то там избранными. Но хрен бы с ним, с правом не больно-то и хотелось – но человека таким образом помечают для будущего уничтожения.

Сначала лишение гражданских прав – не сразу, одного за другим, а потом уж как водится: всем лишенцам с семьями, в зависимости от страны и "исторического момента", прямо по списочку – пуля в затылок, Колыма или Аушвиц. С очень широким охватом, в миллионы человек.

А знаете что? Я совершенно серьезно: "речь идет и о тех, кто "предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь". Т.е., за донаты в адрес ФБК человека, по предлагаемому "депутатами" "закону", лишают пассивного избирательного права и "берут на карандаш".

"Чекисты" не могут построить ничего, кроме концлагерей и расстрельных ям. "Культурный код"™ такой. "Стаж!"

Елена Лукьянова

Внеконституционное лишение пассивного избирательного права как мера ответственности с применением обратной силы закона... Казалось бы, вот уж этот правовой принцип в голове любых юристов (бывших советских, постсоветских, международных) нерушим. Это непререкаемая азбука юриспруденции. Тем более, неограничиваемая 54 статья Конституции (см. часть 3 статьи 56). Как же они боятся-то.