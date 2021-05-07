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ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку, начатую 1 мая

Юлия Цветкова

Её судят по обвинению в порнографии

ЛГБТ-активистка и художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, которую сейчас судят по уголовному обвинению в распространении порнографии, прекратила голодовку, которую она начала 1 мая, требуя гласного рассмотрения своего дела.

Сообщение Цветковой о выходе из голодовки опубликовано в фейсбуке её матери Анны Ходыревой.

"О прекращении голодовки меня попросили мама, доктора и защитники... Голодовку, на сегодняшний день, я прекращаю, потому что это правильное решение (ровно как было правильным ее начать)" - пишет активистка. Она признаёт, что "подвижек" в её судебном разбирательстве нет, и суд остаётся закрытым от общественности.

27-летняя художница обвиняется в распространении порнографии в интернете из-за арт-проекта про принятие своего тела - она публиковала в соцсети ВКонтакте рисунки с изображением вульвы. Следствие по её делу шло почти два года.

Недавно суд начал рассматривать её дело по существу, но заседания проходят нерегулярно. Дело рассматривается в закрытом режиме. Долгое время Цветкова находится под подпиской о невыезде. Начиная голодовку, активистка писала, что не добивается с её помощью оправдательного приговора, а лишь настаивает на том, чтобы ей дали законные возможности для защиты.

  • Несколько международных правозащитных организаций, среди которых Human Rights Watch и Amnesty International, просили российские власти прекратить уголовное преследование Цветковой, поскольку оно нарушает право на свободу слова и творчества.
  • Британская медиакорпорация Би-би-си включила россиянку в список ста вдохновляющих и влиятельных женщин мира, отметив, что она "поднимает вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией" и что "российские власти угрожают ей за это тюрьмой".
  • По предъявленному обвинению Цветковой грозит от двух до шести лет колонии. Она настаивает на своей невиновности.

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