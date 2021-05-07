ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку, начатую 1 мая

ЛГБТ-активистка и художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, которую сейчас судят по уголовному обвинению в распространении порнографии, прекратила голодовку, которую она начала 1 мая, требуя гласного рассмотрения своего дела.

Сообщение Цветковой о выходе из голодовки опубликовано в фейсбуке её матери Анны Ходыревой.

"О прекращении голодовки меня попросили мама, доктора и защитники... Голодовку, на сегодняшний день, я прекращаю, потому что это правильное решение (ровно как было правильным ее начать)" - пишет активистка. Она признаёт, что "подвижек" в её судебном разбирательстве нет, и суд остаётся закрытым от общественности.

27-летняя художница обвиняется в распространении порнографии в интернете из-за арт-проекта про принятие своего тела - она публиковала в соцсети ВКонтакте рисунки с изображением вульвы. Следствие по её делу шло почти два года.

Недавно суд начал рассматривать её дело по существу, но заседания проходят нерегулярно. Дело рассматривается в закрытом режиме. Долгое время Цветкова находится под подпиской о невыезде. Начиная голодовку, активистка писала, что не добивается с её помощью оправдательного приговора, а лишь настаивает на том, чтобы ей дали законные возможности для защиты.