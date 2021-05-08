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Всемирная организация здравоохранения одобрила шестую вакцину от ковида

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа производства государственной корпорации "Синофарм". Это первая одобренная ООН вакцина, разработанная не в западной стране.

Препарат "Синофарм" отличается по своей схеме действия от предыдущих одобренных ВОЗ препаратов. Он работает по классической схеме "инактивированной вакцины", доставляя в организм выращенные в лаборатории фрагменты "убитого" коронавируса.

Согласно заявлению разработчика, эффективность препарата составляет 79 процентов. Однако у научного сообщества в западных странах есть вопросы к прозрачности его испытаний, в том числе вызванных недостатком данных, опубликованных китайскими учёными. Это не помешало одобрить его использование более чем в 80 странах мира, в том числе — в Грузии и на Украине.

Китай планирует привить 40 процентов своего полуторамиллиардного населения к концу июня. Но сейчас в стране отмечается недостаток вакцин, — пишет газета The New York Times. Власти предпочитают поставлять их на внешний рынок в ущерб внутреннему, чтобы упрочнять свои связи с другими государствами.

В аналогичном поведении западные страны, в частности, власти Евросоюза, обвиняют Россию. Однако российский препарат "Спутник V" до сих пор не одобрен ВОЗ, несмотря на значительное влияние Москвы внутри организации.

  • Ранее ВОЗ одобрила для использования американские вакцины Pfizer/BioNTech, Jannsen и Moderna, британо-шведскую AstraZeneca и её индийский вариант.
  • Одобренные ВОЗ вакцины могут быть включены в её программу помощи бедным странам с иммунизацией населения.

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