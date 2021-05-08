Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа производства государственной корпорации "Синофарм". Это первая одобренная ООН вакцина, разработанная не в западной стране.

Препарат "Синофарм" отличается по своей схеме действия от предыдущих одобренных ВОЗ препаратов. Он работает по классической схеме "инактивированной вакцины", доставляя в организм выращенные в лаборатории фрагменты "убитого" коронавируса.

Согласно заявлению разработчика, эффективность препарата составляет 79 процентов. Однако у научного сообщества в западных странах есть вопросы к прозрачности его испытаний, в том числе вызванных недостатком данных, опубликованных китайскими учёными. Это не помешало одобрить его использование более чем в 80 странах мира, в том числе — в Грузии и на Украине.

Китай планирует привить 40 процентов своего полуторамиллиардного населения к концу июня. Но сейчас в стране отмечается недостаток вакцин, — пишет газета The New York Times. Власти предпочитают поставлять их на внешний рынок в ущерб внутреннему, чтобы упрочнять свои связи с другими государствами.

В аналогичном поведении западные страны, в частности, власти Евросоюза, обвиняют Россию. Однако российский препарат "Спутник V" до сих пор не одобрен ВОЗ, несмотря на значительное влияние Москвы внутри организации.