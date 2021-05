"Год, когда мир горел". Артемий Троицкий вспоминает революцию

Хедлайнеры сто девяносто второго выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, отобранные рок-журналистом Джоном Сэвиджем для своего сборника музыкальных воспоминаний "Год, который горел". Имеется в виду рокочущий во всех отношениях 1968-й. Рок-критик Артемий Троицкий уверен: это не кладбище звуков, а великая история великих политических и творческих свершений.

Пару лет назад я уже рассказывал о популярных песенных сборниках, которые составил известный английский рок-журналист и культуролог Джон Сэвидж. Они были посвящены переломным годам в истории поп-музыки – 1966-му и 1967-му. Теперь дело дошло и до легендарного 68-го. В послевоенной истории ХХ века более важного и богатого на события года, пожалуй, не было. Студенческая революция в Западной Европе; Пражская весна и "брежневская осень"; убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, расовые и молодёжные бунты в Америке. Музыкальная сцена тоже была невероятно бурной, поскольку, естественно, отражала турбулентную ситуацию в обществе.

Компиляция-1968, собранная Сэвиджем и озаглавленная "Год, когда мир горел", к сожалению, ограничена британо-американским репертуаром и не включает ни чешские песни протеста, ни французские и немецкие анархические гимны. Но англоязычный мир представлен адекватно, и тут тоже есть что вспомнить!

Группа The French Fries с композицией Danse a la musique

Песенку Danse a la musique я включил в программу по нескольким причинам: она на французском, а это символично для "сорбоннского" 1968-го; поёт очень популярный и типичный для того периода афро-рокер Слай Сильвестр, лидер знаменитых Sly & The Family Stone; песня по настроению соответствует горячему году и к тому же давно и незаслуженно забыта. The French Fries – очень-очень недолгий, практически одноразовый проект Слая, хотя франкофонная песня неожиданно стала хитом весной 68-го.

The First Edition поют об изменённом сознании

"Я только заскочил (чтобы убедиться, в каком состоянии находится моё состояние)", – прямо скажем, немного имеется, если вообще имеется, в американской, да и мировой популярной музыке хитов с подобными названиями. С годами Кенни Роджерс превратился в матёрого исполнителя слезливых баллад в стиле кантри, но в славном 68-м он был солистом психоделической группы The First Edition. Не менее удивительно и характерно для тогдашнего уникального духа времени то, что эта песня – откровенная ода "изменённому сознанию" – заняла 5-е место в американском национальном хит-параде!

Арета Франклин со знаменитой маленькой молитвой

Следующий номер – ничего социального, политического, наркотического, а просто потрясающая мелодия и неотразимое исполнение. "Короткая молитва" – сочинение великого авторского дуэта, композитора Барта Бакараха и поэта Хала Дэвида. В 1967 году песню впервые спела Дайонн Уорвик, тоже прекрасная певица, но... когда за дело взялась гениальная Арета Франклин, оставалось только гонять табуны мурашек по коже. Как написал в аннотации Сэвидж, "она привнесла религиозную страсть в повседневную лирику".

"Ручные люди" и "Машина"

68-й – год не только социальных, но и художественных экспериментов. Новые альбомы Джими Хендрикса и Pink Floyd, Майлса Дэвиса и Карлхайнца Штокхаузена, даже "попсовых" Beatles (помните Revolution #9?) навсегда раздвинули границы музыкальных выразительных средств. Одними из первопроходцев электронного рока была американская группа Lothar & The Hand People. "Ручные люди" записали всего два альбома, в списках бестселлеров не фигурировали, но, как справедливо заметил Джон Сэвидж, опередили своё время лет на десять, предвосхитив синти-поп и "новую волну" в духе Kraftwerk и Devo.

MC 5 с заводной и длинной Kick Out The Jams!

Главной сценой революционного 68-го была улица. И здесь среди музыкантов не было равных детройтской пятёрке МС 5. Их с полным правом можно считать основоположниками всего "полит-рока". Рок-н-рольный квинтет во главе с солистом Уэйном Крамером состоял в леворадикальной "Партии белых пантер", выступал на митингах и создавал музыкальный фон уличных протестов. Стержневая песня – антиполицейский гимн Kick Out The Jams! ("Разгонять сборища!"). Так назвали и дебютный альбом этой, без преувеличения, легендарной и исторической рок-группы. Вышел он, правда, уже в 1969 году, когда стало потише.



Плей-лист 192-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Fontaines D.C. (Ireland). Hurricane Laughter, LP Dogrel

2. Fontaines D.C. (Ireland). IA Lucid Dream, LP A Hero’s Death

3. Eleonora Bordonaro (Italy). Sprajammu di la Luna, LP Moviti Ferma

4. Tim Bowness (UK). It’s The World, LP Flowers аt The Scene

5. The French Fries (USA). Danse a la Musique, LP Jon Savage’s 1968

6. The First Edition (USA). Just Dropped In (To see What Condition My Condition Was In), LP Jon Savage’s 1968

7. Aretha Franklin (USA). I Say а Little Prayer, LP Jon Savage’s 1968

8. Lothar & The Hand People (USA). Machines, LP Jon Savage’s 1968

9. MC 5 (USA). Kick Out The Jams! LP Jon Savage’s 1968

10. Moonlight Benjamin (France/Haiti). Nap chape, LP Simido

11. Aurelio Voltaire (USA). Leaves In The Stream, LP Heart Shaped Wound

12. Atom (Australia). Russian, LP In Every Dream Home

13. Singer Vinger (Estonia). Hääled peas, LP Kuhu?

14. Fuse Box City (UK). Shine On, LP Shipwreckers

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC