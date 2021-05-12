СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в гимназии Казани

Следственный комитет предъявил обвинение по статье об убийстве (часть 2 статье 105 УК РФ) Ильназу Галявиеву. СКР просит заключить его под арест.

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая. Погибли девять человек – семь школьников и две учительницы. Несколько человек остаются в больницах в очень тяжелом состоянии.

Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев. Раньше он учился в этой школе, но последние 4 года учился в колледже, из которого недавно был отчислен. Следователи выясняют мотивы поступка. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане рассказала, что Галявиев не состоял ни на каком учёте и никогда не привлекался за правонарушения.

По данным следствия, Ильназ Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога, но "неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями". Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

"С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — говорится в заявлении Следственного комитета. Следователи установили место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов.