В России впервые выявили индийский штамм коронавируса

У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

"Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением,— рассказывает руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова.— Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром".

Все контактировавшие со студентами – около 120 человек – отправлены на двухнедельную изоляцию и будут учиться дистанционно. В вузе усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности среди всех сотрудников и обучающихся, пишет "Фармвестник". По мнению Хакимовой, выход вируса за пределы обсерватора "исключён". Она подчеркнула, что управление Роспотребнадзора сразу же известило свое федеральное руководство о выявлении индийского штамма и маршруте следования студентов.

В правительстве региона не планируют принимать дополнительные профилактические меры из-за индийского штамма. "Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно", — сказал первый заместитель губернатора Александр Костомаров. Он отметил, что власти готовы принять дополнительные меры, если потребуется.