В России впервые выявили индийский штамм коронавируса

У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.
"Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением,— рассказывает руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова.— Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром".
Все контактировавшие со студентами – около 120 человек – отправлены на двухнедельную изоляцию и будут учиться дистанционно. В вузе усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности среди всех сотрудников и обучающихся, пишет "Фармвестник". По мнению Хакимовой, выход вируса за пределы обсерватора "исключён". Она подчеркнула, что управление Роспотребнадзора сразу же известило свое федеральное руководство о выявлении индийского штамма и маршруте следования студентов.
В правительстве региона не планируют принимать дополнительные профилактические меры из-за индийского штамма. "Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно", — сказал первый заместитель губернатора Александр Костомаров. Он отметил, что власти готовы принять дополнительные меры, если потребуется.
- Штамм коронавируса B.1.617 стал четвертым вариантом вируса SARS-CoV-2, который Всемирная организация здравоохранения включила в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. В этот список входят более заразные варианты вируса, которые вызывают более серьезные осложнения и хуже поддаются воздействию вакцин и лекарств.
- В Индии в последние недели эпидемия коронавирусной инфекции усиливается, ежедневно выявляется более 400 тысяч заражённых. Россия не прерывала авиасообщения с Индией - хотя приостановила его с Турцией, ссылаясь на рост числа заражённых в этой стране.
- Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом РБК сообщил гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев. Вакцину будут производить под названием "Р-Кови". Она предназначена исключительно для экспорта и не поступит в гражданский оборот на территории России.
- В России в последние недели в среднем фиксируется 8-9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки и около 300 смертей. Это данные Оперативного штаба, которые впоследствии корректируются в сторону увеличения.
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