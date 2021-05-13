Бывший глава Серпуховского района Шестун объявил голодовку

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в колонии. Причиной для этого стало то, что его поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщается на странице Шестуна в фейсбуке.

Бывший чиновник требует снять его с профучёта, как склонного к побегу, выпустить из ШИЗО, а также расследовать кражу вещей и угрозы от заключённых, которые сотрудничают с администрацией колонии. По словам Шестуна, в его камере "могильный холод", постоянно включено радио, в котором озвучиваются правила распорядка исправительного учреждения, а кровать отстегивается от стены только на 8 часов ночью.

В декабре 2020 года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступных путём. По версии следствия, бывший глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства, Кроме того, в знак протеста он четырежды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.