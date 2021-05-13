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Из сектора Газа по территории Израиля выпущены еще десятки ракет. ВИДЕО

Небо над израильским городом Ашдод во время обстрела

По территории Израиля из сектора Газа с утра четверга было выпущено еще 160 ракет, сообщили 13 мая израильские военные.

По информации Сил обороны Израиля, десятки снарядов перехватила система противоракетной обороны "Железный купол", передаёт "Би-би-си".

Также сообщается о решении израильских властей на фоне резкой эскалации в регионе призвать около семи тысяч резервистов, половина из которых будут задействованы в частях ПВО, артиллерии и работе медицинских подразделений.

В результате начавшегося в понедельник на этой неделе противостояния между военными и правящей в Газе радикальной группировкой ХАМАС убиты, по данным палестинской стороны, не менее 87 жителей сектора. Израиль сообщил о гибели семи своих граждан и десятках раненых.

Обстрелам предшествовали кровопролитные беспорядки в Восточном Иерусалиме, связанные с давним судебным разбирательством дела о выселении нескольких палестинских семей из домов, которые передали еврейским поселенцам.

Израиль предупреждает о возможности наземной операции в Газе и стягивает к границе с сектором танки и военнослужащих. Армейское командование отмечает, что целями израильских ударов по этой палестинской территории становятся, в том числе, объекты, связанные с разведкой, силами ХАМАСа на море, а также финансовые учреждения.

Одновременно появились сообщения о начале запуска палестинскими боевиками в сторону Израиля так называемых дронов-смертников.

В предыдущие три дня, по данным израильской стороны, военные поразили в Газе около 600 целей, включая командные пункты или склады оружия и боеприпасов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАСа. Палестинские группировки, как сообщалось ранее, выпустили с понедельника по Израилю около 1600 ракет. Удары наносились, в том числе, по окрестностям Тель-Авива.

Израильские власти перенаправили авиарейсы в аэропорт "Рамон" на юге страны после того, как международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива также подвергался обстрелу. Часть международных авиакомпаний приостановили полёты в Израиль.

На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением были столкновения, сопровождавшиеся поджогами.

Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону.

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