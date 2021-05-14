Московский метрополитен уволил около 40 человек, заподозренных в поддержке оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом изданию "Открытые медиа" сообщил представитель независимого профсоюза метро Василий Шеляков. Имена лишившихся работы, предположительно, были взяты из украденной базы сайта "Свободу Навальному".

По словам Шелякова, руководство предлагает сотрудникам уволиться по собственному желанию или за прогул. Увольняют, по его словам, даже людей, находящихся на больничном, — в России это незаконно.

В четверг депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что по имеющейся у него информации, руководство метрополитена предписало уволить до нескольких сотен сотрудников из базы сторонников Навального или чьи родственники были в базе. Он уточнил, что эта информация не проверена. Двое уволенных предоставили подтверждающие документы телеканалу "Дождь". Московский метрополитен ситуацию пока не комментировал.

В марте команда Навального, находящегося в колонии по уголовному делу о мошенничестве, анонсировала весенний митинг за его освобождение. Потенциальным участникам было предложено регистрироваться на сайте "Свободу Навальному". О времени и месте проведения акции предполагалось рассказать только после того, как на сайте будут собраны данные 500 тысяч участников.

В середине апреля база сайта была похищена. Зарегистрировавшимся в ней участникам стали приходить письма с угрозами рассказать об их политической позиции работодателям. Директор ФБК Иван Жданов тогда заявлял, что попавшим в базу людям ничего не угрожает, это сразу было оспорено специалистами по компьютерной безопасности.

В утечке базы обвили одного из бывших сотрудников ФБК. Расследования канала "Настоящее время" и "Медузы" выяснили, что следы утечки ведут к Администрации президента России.

(Фонд борьбы с коррупцией и "Медуза" внесены российскими властями в перечни так называемых иностранных агентов. Там с этим не согласны).