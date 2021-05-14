Бывший координатор штаба Навального покинула Россию

Сторонница оппозиционера Алексея Навального - Мария Петухова - покинула Россию. Ранее она возглавляла штаб политика в Калининграде. Об этом сообщает "Новый Калининград" со ссылкой на саму активистку.

В беседе с изданием Петухова объяснила свой отъезд тем, что "очень тяжело было в последний месяц". По данным "Нового Калининграда", сторонница Навального находится в одной из прибалтийских республик.

В конце апреля суд в Калининграде оштрафовал Петухову на 150 тысяч рублей за пост в соцсети. В феврале она провела 12 суток под арестом.

Петухова - уже второй бывший координатор штаба Навального, который уехал из России. В апреле 2018 страну покинул Егор Чернюк. После выборов президента России на Чернюка завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. В интервью Радио Свобода он рассказывал, что срочно уехал из России из-за давления полиции и центра по противодействию экстремизму. Сейчас он учится в США.