Бывший координатор штаба Навального покинула Россию

Сторонница оппозиционера Алексея Навального - Мария Петухова - покинула Россию. Ранее она возглавляла штаб политика в Калининграде. Об этом сообщает "Новый Калининград" со ссылкой на саму активистку.
В беседе с изданием Петухова объяснила свой отъезд тем, что "очень тяжело было в последний месяц". По данным "Нового Калининграда", сторонница Навального находится в одной из прибалтийских республик.
В конце апреля суд в Калининграде оштрафовал Петухову на 150 тысяч рублей за пост в соцсети. В феврале она провела 12 суток под арестом.
Петухова - уже второй бывший координатор штаба Навального, который уехал из России. В апреле 2018 страну покинул Егор Чернюк. После выборов президента России на Чернюка завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. В интервью Радио Свобода он рассказывал, что срочно уехал из России из-за давления полиции и центра по противодействию экстремизму. Сейчас он учится в США.
- В апреле 2021 года прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Глава региональной сети штабов Леонид Волков заявил о прекращении их работы, поскольку сотрудники могут попасть под уголовное преследование.
- 30 апреля Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла общественную организацию "Штабы Навального" в перечень экстремистов и террористов. Юридически такой организации не существует.
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