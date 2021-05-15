Китай впервые сумел посадить аппарат на Марс

Китайское национальное космическое управление сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль китайского аппарата "Тяньвэнь-1" в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса в ночь на 15 мая.

На борту спускаемого аппарата — первый китайский марсоход "Чжужун". Предполагается, что шестиколёсный аппарат массой 240 килограммов проработает на планете 90 марсианских дней, то есть около 92 земных.

Марсоход оборудован двумя оптическими и одной мультиспектральной камерами, метеостанцией, анализатором грунта, георадаром и магнитометром. Электроэнергией он должен обеспечивать себя с помощью солнечных батарей, а связь с Землёй вести через орбитальный зонд, который должен провести на орбите порядка трёх лет.

Китай стал третьей страной в мире, сумевшей достичь поверхности другой планеты. В 1970 году это впервые удалось сделать Советскому Союзу с аппаратом "Венера-7". Первая успешная посадка США удалась в 1976 году, на Марс, с аппаратом "Викинг-1".

Прямо сейчас на Марсе работает американский аппарат "Персеверанс", высадившийся на планету в феврале. России успешные высадки на другие планеты пока не удавались, последняя удачная советская миссия прошла в 1985 году, когда с разницей в четыре дня на Венеру спустились посадочные модули аппаратов "Вега-1" и "Вега-2".