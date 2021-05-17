ВВС Израиля нанесли мощный удар по объектам ХАМАСа в Газе

Военная авиация Израиля в ночь на понедельник нанесла массированный ракетный удар по сектору Газа. Корреспондент агентства Reuters на месте событий передаёт о более чем 100 авиаударах за эту ночь.

В твиттере Армии обороны Израиля сообщается, что удары наносились "по объектам террористов" в Газе. В частности, по девяти домам, которые, по утверждению израильских военных, являлись штаб-квартирами радикальной палестинской группировки ХАМАС. В некоторых домах нашли склады оружия.

Агентство Associated Press сообщило, что взрывы в городе продолжались в течение десяти минут, а сама атака охватывала большую территорию, чем серия авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по городу сутками ранее и приведших к гибели 42 палестинцев.

Компания по распределению электроэнергии сообщила, что в результате авиаударов была повреждена линия, питающая электроэнергией от единственной электростанции большую часть южной части города Газа.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС также провела самый массированный обстрел с начала эскалации конфликта, выпустив ракеты по Ашкелону, Ашдоду, Нетивоту и другим городам в Израиле. Большая часть ракет была перехвачена израильской системой ПВО. О новых жертвах не сообщается.

Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с 10 мая . По Израилю было выпущено более 3 тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа.

В общей сложности с 10 мая, по данным палестинских властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек.

Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков боевиков, а также представителей военного командования ХАМАС. Группировка подтвердила гибель нескольких командиров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны.

Группировка ХАМАС заявляет, что продолжит обстрелы Израиля. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.