Дело ФБК засекретили из-за личных данных сотрудников правоохранительных органов

Материалы дела о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями засекретили из-за личных данных сотрудников правоохранительных органов, которые подали иски об ущербе со стороны участников протестных митингов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание изучило материалы из иска, поданного прокуратурой Москвы. В них присутствуют несколько списков людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм или нарушение закона о митингах — однако это не только соратники Навального, но и независимые политики и обычные граждане, чья связь с ФБК "порой не указана даже косвенно".

Адвокаты, представляющие интересы ФБК, уже заявляли, что в материалах дела присутствует лишь общедоступная информация из интернета. На заседании 17 мая в Мосгорсуде прокуратура приобщила к делу шесть новых томов, после чего процесс отложили до 9 июня.

Адвокат ФБК Владимир Воронин сказал "Коммерсанту", что оценивает аргументы прокуратуры "как попытку манипуляции": "Несекретная часть представляет собой винегрет из событий, зачастую не имеющих к ФБК отношения. Общая же позиция прокуратуры не выдерживает критики — она пытается интерпретировать в выгодном свете некие события, абсолютно разные факты".

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.