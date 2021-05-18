ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Александру Шестуну

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну 4 400 евро компенсации за решения российских судов, связанных с избранием ему меры пресечения. Об этом "МБХ медиа" сообщила жена осужденного Юлия Шестун.

Жалобы были направлены в ЕСПЧ более двух лет назад. Суд в Страсбурге пришел к выводу, что в отношении Шестуна российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на судебное разбирательство в течение разумного срока и на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу.



"Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые, не рассматривали апелляции экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право", — сказала юрист Каринна Москаленко.

В декабре 2020 года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступных путём. По версии следствия, бывший глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. За несколько месяцев до ареста, весной 2018 года, Шестун опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования.

Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства, Кроме того, в знак протеста он четырежды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.



