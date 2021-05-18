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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Александру Шестуну

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну 4 400 евро компенсации за решения российских судов, связанных с избранием ему меры пресечения. Об этом "МБХ медиа" сообщила жена осужденного Юлия Шестун.

Жалобы были направлены в ЕСПЧ более двух лет назад. Суд в Страсбурге пришел к выводу, что в отношении Шестуна российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на судебное разбирательство в течение разумного срока и на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу.

"Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые, не рассматривали апелляции экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право", — сказала юрист Каринна Москаленко.

В декабре 2020 года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступных путём. По версии следствия, бывший глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. За несколько месяцев до ареста, весной 2018 года, Шестун опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования.

Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства, Кроме того, в знак протеста он четырежды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.


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