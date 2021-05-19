"Новая газета" и её главный редактор оштрафованы за текст о "титушках"

"Новая газета" и её главный редактор Дмитрий Муратов оштрафованы на 260 тысяч рублей по административной статье о распространении заведомо ложной (фейковой) информации.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, самой редакции назначен штраф в 200 тысяч рублей, Муратову – в 60 тысяч.

Как отмечает "Интерфакс", суд назначил минимальное наказание по данной статье.

Дело связано со статьёй Татьяны Юрасовой. Материал был удалён по требованию Роскомнадзора в день публикации – 23 января. В тексте, вызвавшем недовольство надзорного ведомства, говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в подмосковном санатории "Горизонт". "По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих", - заключили в прокуратуре.

Как сообщила пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова, решения о штрафах будут обжалованы. "От нас потребовали удалить материал, что мы оперативно и сделали, и теперь нас еще и штрафуют. Фактически наказывают за одно и то же", - сказала Прусенкова.

На сайте газеты отмечается, что она продолжает исследовать тему предполагаемой подготовки так называемых "титушек".