Домой к главреду "Нашей нивы" пришли сотрудники силовых структур

Главный редактор белорусского издания "Наша нива" Егор Мартинович сообщил в среду, что к нему домой пришли сотрудники силовых структур.

Об этом визите журналисту рассказали соседи. Ни его самого, ни его жены дома не было. Супруга Мартиновича Адарья Гуштын – журналист независимого портала Tut.by, в отношении которого днём ранее возбудили уголовное дело.

"Соседи пишут, что у нас с Адарией Гуштын собрались чекисты, возможно, готовятся к штурму", – написал Мартинович в фейсбуке.

18 мая в главном и региональном офисах Tut.by, крупнейшего независимого интернет-портала Беларуси, а также в домах журналистов прошли обыски. "До поздней ночи часть сотрудников не выпускали из офиса Tut.by. О судьбе некоторых работников стало известно только сегодня", – сообщили в среду в компании. По последним данным, задержаны 11 сотрудников издания, среди них генеральный директор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова.

Против руководства портала возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Как утверждает следствие, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку не за счёт разрешённой для резидентов деятельности.

Доступ к сайту Tut.by 18 мая днём был заблокирован. Мининформ Беларуси сообщил, что причина – в "размещении запрещённой информации".

Издание с августа прошлого года активно освещает массовые выступления против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у Tut.by была отозвана лицензия СМИ – из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.