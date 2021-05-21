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Лицом к событию

Идеалы Сахарова и реальность путинизма

Общественный деятель и правозащитник академик Андрей Сахаров выступает на Первом съезде народных депутатов СССР (июнь 1989 года). Фото из досье ИТАР-ТАСС

Россия отмечает 100-летие со дня рождения великого ученого и правозащитника А.Д. Сахарова разными мероприятиями, выставками и конференциями. Фотовыставка на Чистых прудах сорвана властями Москвы, но ее можно увидеть у нас на сайте.

В гостях у "иностранного агента" Радио Свобода – "иностранный агент", это теперь такой знак качества, соратник Андрея Дмитриевича Сахарова по правозащитному движению, физик по специальности Лев Пономарев, в СССР - член Московской Хельсинкской Группы, ныне американский ученый-программист Иван Ковалев и Николай Андреев – журналист, писатель, автор биографии «Жизнь Сахарова».

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 21 мая в 17:05

Что сделал для России академик Сахаров?
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Что сделал для России академик Сахаров?

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