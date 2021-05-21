Белорусское МВД рассматривает запрет бело-красно-белого флага

Белорусское министерство внутренних дел предложило включить бело-красно-белый флаг – символ протестов против режима Александра Лукашенко – в список запрещённой нацистской символики. Об этом сообщает издание Tut.by.

"Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей", - цитирует Tut.by представителя МВД Михаила Бендукевича. Он добавил, что основной движущей силой протестов в разных странах являются неонацистские организации. По словам Бендукевича, эти силы проявили себя во время акций в белорусских городах.

В январе о возможности признания флага экстремистским заявляла белорусская Генпрокуратура.

Бело-красно-белый флаг в годы Второй мировой войны он использовался некоторыми коллаборационистами. Ряд историков утверждают, что флаг использовался национальным белорусским движением ещё в начале XX века. В стране флаг не зарегистрирован, но комбинация цветов есть на каждом митинге против власти.

Бело-красно-белый флаг был государственным флагом с 1991 по 1995 год.