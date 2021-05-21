В суд поступило дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна

В Зюзинский суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в двух песнях российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев). Об этом сообщает РБК.

Дата судебного заседания пока не назначена. Исполнителю может грозить до 50 тысяч рублей штрафа, как для физического лица. Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что защита заявляла ряд ходатайств, но на них никто не ответил. Антинаркотическое подразделение, которое занималось расследованием не уведомило представителей Моргенштерна о передаче дела в суд.

По словам Жорина, рэпер намерен лично присутствовать на заседаниях, чтобы "увидеть реакцию суда на его нетленные хиты". Адвокат Моргенштерна заявил, что протокол, который поступил в суд, не содержит непосредственных доказательств вины исполнителя. Юрист утверждает, что наказание должно касаться не того, кто исполнил песню, а того, кто ее выложил в интернет.

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов попросил проверить творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков и порнографии среди несовершеннолетних. Проверить песни рэпера под названиями "Розовое вино 2" и "Family" также просила "Лига безопасного интернета"

В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Привлечённые ведомством эксперты сослались на некорректность названия трека. Других причин, почему его нужно запретить, в иске не указано.