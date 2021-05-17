В Красноярске отменили концерт дэткор-группы после жалобы депутата

В Красноярске отменили концерт российской дэткор-группы Slaughter to Prevail после того, как площадка, на которой планировалось выступление, получило предостережение от прокуратуры. Представители рок-бара "Металобаза"выложили документ от ведомства на своей странице во "ВКонтакте".

В предостережении говорится, что концерт рассчитан на публику старше 16 лет, однако "большинство песен Slaughter to Prevail содержат ругательства, нецензурную брань, пропаганду насилия, убийства и суицидов", а такая информация "не подлежит распространению среди детей". Организаторам напоминают об административной и уголовной ответственности за "распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей". Кроме того, в документе указывается, что согласно указа губернатора Красноярского края проведение массовых мероприятий на территории региона приостановлено в связи с пандемией

Сами музыканты объяснили отмену концерта, который должен был состояться 16 мая, "сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции". Менеджмент коллектива просит поклонников не сдавать билеты, поскольку планирует организовать концерт позже. Об этом сообщается в паблике мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров заявил в социальных сетях, что намерен подать заявление в прокуратуру о правомерности проведения концерта Slaughter to Prevail в Красноярске. По его словам, к нему анонимно обратился один из граждан, сообщив, что "его смущает текст песен музыкантов". Натаров заявил, что ограничения по возрасту на концертах группы нет, поэтому туда "могут прийти школьники, потом воплощать тексты песен в колумбайнах". Его слова приводит издание "Проспект Мира".