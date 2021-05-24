Литва запретила приём самолетов, летевших над Беларусью

Правительство Литвы запретило приём самолетов, которые летели над территорией Беларуси, сообщает портал Delfi. Также запрещён вылет из литовских аэропортов тем самолетам, которые намерены пересечь воздушное пространство соседнего государства.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, решение было принято ради безопасности пассажиров. Как объяснил министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис, этот запрет коснется 26 рейсов в сутки. Теперь авиакомпании должны будут выбрать другой маршрут полета. Ранее от полетов над территорией Беларуси отказалась латвийская компания airBaltic и ряд других авиаперевозчиков.

Ограничения приняты после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания белорусскими правоохранительными органами бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции.

Рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в Минске после сигнала о заложенной бомбе. До посадки лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Представитель Минтранса Беларуси в понедельник заявил, что авторы электронного сообщения о минировании самолёта якобы угрожали взорвать бомбу над Вильнюсом, требуя от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Как утверждается, сообщение пришло от имени палестинской радикальной группировки ХАМАС. Сама эта группировка пока не комментировала слова белорусских чиновников.

Действия белорусских властей осудили Евросоюз и США. Они потребовали немедленно освободить Протасевича. Лидеры стран ЕС планируют расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко.