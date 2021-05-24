В Иркутске погиб глава городской Общественной палаты Юрий Коренев

В Иркутске погиб председатель городской Общественной палаты, известный предприниматель Юрий Коренев. Источник в Следственном комитете по региону подтвердил суицид. Коллеги Коренева сообщили редакции сайта Сибирь.Реалии, что, по их впечатлениям, в последние несколько лет Коренев переживал депрессию.

Тело Коренева было найдено 23 мая в его загородном доме.

Известный в области предприниматель с начала 1990-х годов занимался ресторанным и туристическим бизнесом. Он был одним из основателей Иркутской товарно-сырьевой биржи. Коренев открыл в Иркутске несколько кофеен и ресторанов, а также пивоварню, владел турбазой "Прибайкальская". В последние годы он управлял компанией "Фабрика здоровой еды". В Общественную палату Иркутска Коренев вошел в 2010 году, с 2017 года ее возглавил.

По словам коллег и знакомых Коренева, несмотря на локдаун, его бизнес-проекты не были убыточны.