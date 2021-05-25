Бывшие сотрудники министерства внутренних дел в Краснодарском крае получили длительные сроки лишения свободы по делу о рассылке писем с ртутью в посольства европейских стран.

Максим Котоманов приговорён к 17 годам колонии строгого режима, Дмитрий Красильников – к сроку в 14 лет. Вердикт огласил Второй западный окружной военный суд в Москве.

Днём ранее, 24 мая, гособвинитель в ходе прений сторон запросил для подсудимых 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Обоих признали виновными в подготовке терактов с использованием отравляющих веществ и в незаконном обороте и контрабанде ядов.

По версии следствия, экс-сотрудники главка МВД по Кубани с 2017 по 2019 год разослали из Адыгеи и Москвы более 200 писем в адрес иностранных посольств, в том числе стран ЕС, Канады, США, Саудовской Аравии. Одно из посланий было адресовано министру иностранных дел России Сергею Лаврову, отмечает "Интерфакс".

Письма подсудимые рассылали на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка. В них под видом "частиц крымской земли", подаренных "в знак дружбы и уважения", находилось ядовитое вещество на основе ртути. "Медиазона" передаёт, что в посланиях было написанное с опечатками приглашение посетить Крым в очередную годовщину его присоединения к России, что западные лидеры называют аннексией украинского полуострова.

В суде Котоманов говорил, что не знал о содержимом конвертов и получал их от некого Александра Жукова, который обещал заплатить до 30 тысяч рублей за отправку каждого письма, а после передавал их Красильникову. Тот отвозил всё в Москву и раскладывал по почтовым ящикам.

"Коммерсант" отмечает, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ.