Александр Шестун госпитализирован в тюремную больницу

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализировали в тюремную больницу, сообщила агентству "Интерфакс" его жена Юлия. По её словам, причиной стало резкое ухудшение здоровья Шестуна из-за длительного нахождения в холодном карцере и сухой голодовки, которую он объявил 12 мая.

За время голодовки Шестун, как утверждает его супруга, потерял десять килограммов веса, у него развилась гипогликемия, обострились хронические заболевания, начались сильные боли в животе.

Бывший чиновник требовал снять его с профучёта как склонного к побегу, выпустить из ШИЗО, расследовать кражу вещей и угрозы от заключённых, которые сотрудничают с администрацией колонии, а также изменить пыточные условия содержания. Шестун рассказывал, что в его камере "могильный холод", постоянно включено радио, в котором озвучиваются правила распорядка исправительного учреждения, а кровать отстёгивается от стены только на восемь часов ночью.

В декабре прошлого года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступных путём. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства. Кроме того, в знак протеста он несколько раз объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

В апреле стало известно, что на экс-главу Серпуховского района Московской области завели новое уголовное дело об угрозах судье Татьяне Юферовой, которая вынесла чиновнику приговор по предыдущему делу, её родственникам, а также гособвинителю и судебному приставу.