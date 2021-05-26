Лукашенко заявил, что сигнал о бомбе на борту Ryanair был из Швейцарии

Информация о минировании самолёта компании Ryanair, который в воскресенье на пути из Афин в Вильнюс экстренно развернули и посадили в Минске, поступила из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил, выступая в белорусском парламенте, Александр Лукашенко.

Его слова приводит близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

Как сказал Лукашенко, самолёт развернули возле БелАЭС. "А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - отметил он, впервые комментируя ситуацию с принудительной посадкой борта ирландского авиаперевозчика.

На встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Лукашенко сказал, что был удивлён "столь скорой и болезненной" реакцией стран Запада на инцидент.

"Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под

копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее после инцидента директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский говорил, что сообщение о бомбе на борту лайнера Ryanair поступило от лица "солдат ХАМАС". Текст на английском языке, по словам Сикорского, пришёл на электронную почту Национального аэропорта Минск. В нём якобы отмечалось, что радикальная палестинская группировка требует от ЕС перестать поддерживать Израиль в ближневосточном конфликте, а бомба в самолёте "взорвется над Вильнюсом". ХАМАС в тот же день, 24 мая, причастность к сообщению о минировании самолёта отвергла. Группировка заявила, что не использует такие методы, передаёт "Немецкая волна".

Также, выступая в парламенте в среду, Александр Лукашенко заявил о "ледяной войне" в отношениях с Западом. "Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В связи с массовыми протестами в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года Лукашенко не раз заявлял, что эти выступления "срежиссированы западными кукловодами". В стране тем временем продолжаются протесты сторонников оппозиции. Их участники называют итоги президентских выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который быллотировался на шестой срок подряд.

Самолет Ryanair экстренно посадили 23 мая в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о возможном взрывном устройстве на борту лайнера. Для сопровождения борта в небо по личному приказу Лукашенко был поднят истребитель. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась.

Глава Ryanair Майкл О'Лири в интервью ирландскому радио Newstalk заявил о перехвате пассажирского самолета его компании. Он также обвинил белорусские власти в "акте государственного пиратства".

Летевший рейсом из Афин создатель оппозиционного информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после экстренной посадки был задержан. Была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе и гражданка России София Сапега. 25 мая стало известно, что она арестована на два месяца по обвинению в уголовном преступлении, но конкретная статья не указывается.

Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси. Он был внесён властями в список лиц, причастных к террористической деятельности и объявлен в международный розыск. В последнее время блогер жил в Литве после того, как покинул Беларусь по соображениям безопасности. По словам летевших с них из Греции в Литву пассажиров, узнав о развороте борта в Минск, он был крайне напуган и повторял, что ему грозит смертная казнь.

США, Евросоюз и НАТО выразили возмущение случившимся. Инцидент на борту Ryanair стал одним из главных на саммите ЕС в Брюсселе в понедельник. Было принято решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко, окружение которого правозащитники и западные политики обвиняют в преследовании политических оппонентов, подавлении свобод и серьёзных нарушениях прав человека. Меры, среди прочего, подразумевают запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза огибать воздушное пространство Беларуси. Рекомендации последовали уже несколько перевозчиков.