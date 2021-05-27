ФСИН сообщила о зарплатах в 220 тысяч рублей у осуждённых

В отдельных случаях заработная плата у осужденных к принудительным работам составляет свыше 220 тысяч рублей. Об "Известиям"сообщила начальник пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина.



По её словам, бизнес проявляет все больший интерес к использованию труда лиц, отбывающих наказание. Сейчас уже в 11 регионах создано 715 мест для осуждённых к принудительным работам. Средняя зарплата таких заключённых, в разы превышает заработки осужденных к лишению свободы, добавила представитель ФСИН. Так, по её данным, имеются примеры получения осуждёнными заработной платы в размере 224 тысяч рублей в Белгородской области, 102 тысяч рублей в Новгородской области и 94 тысяч рублей в Приморье.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают приводимые ФСИН цифры фантастическими. "Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить своё материальное положение", — сказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, заключённые в колониях в среднем получают 7 тысяч рублей в месяц, а если трудятся в исправительных центрах при компаниях, то зарплата доходит до 15 тысяч рублей. Трёхзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды, считает Мельников.

На прошлой неделе директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".

В России примерно 188 тысяч из почти полумиллиона заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы.

Идея привлечения заключённых к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения, однако распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сомневаются в том, что ФСИН готова к массовому применению труда заключённых на крупных стройках. Это повлечёт за собой крупные расходы на охрану осуждённых, их размещение и здравоохранение.