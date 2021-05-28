Следствие доказывает вину Фургала по анализу мимики и жестов

Следователи впервые применили зарубежные методики анализа жестов и мимики при допросах бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Эксперты на основе исследования пришли к выводу, что обвиняемый неискренне отвечал на вопросы. Данные тестирования послужат уликой против обвиняемого, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В течение трех часов следователи в присутствии адвокатов задали господину Фургалу более полусотни вопросов, которые касались не только уголовного дела, но и проблем, волнующих самого Фургала. Обвиняемый отвечал в свободной форме. С помощью компьютерных программ специалисты создали математическую модель допроса, а речь разбили на отдельные фрагменты, чтобы выявить "вокальные характеристики" каждого ответа. Мимику Фургала проанализировали на основе видео с помощью нидерландской программы FaceReader.

Данные исследования проанализировали психолог, психиатр, лингвист, а также специалист в области наркологии и сексологии. По их мнению, Фургал использовал "эмфатические ударения и ораторские паузы", стараясь оказать "манипулятивное речевое воздействие на собеседников", демонстрируя "речевой шаблон выступления чиновника". Отвечая на вопросы об убийствах, он не использовал слово "убийство", заменяя его на "обвинение". По мнению экспертов, это говорило о крайней степени волнения.

На вопрос следователя о том, что делал сам Сергей Фургал в день убийства Евгения Зори, обвиняемый ответил "Ой. Ну. Пфу. Послушайте. Не помню". Как полагают эксперты, обвиняемый использовал междометия, чтобы выиграть время и уйти от прямого ответа. Когда Фургала спросили о других убийствах, совершенных в регионе в начале 2000-х, он вышел из себя. У него изменился тембр голоса, сбилось дыхание и "десинхронизировалось тело", после чего Фургал плотно сжал губы, дав понять, что не будет продолжать обсуждать такой вопрос. В качестве защитного механизма при допросе, полагают эксперты, Фургал использовал насмешки и сарказм.

Исследование основано на методе "Системные показатели неискренности", автором которого является заведующая кафедрой связей с общественностью и журналистики Российского государственного торгово-экономического университета Марина Коноваленко.

Как заявила заведующая кафедрой судебных экспертиз и криминалистики Российского госуниверситета правосудия Татьяна Моисеева, методика "не прошла должной апробации" и не признана рядом ученых и экспертами "ведущих экспертных учреждений, поскольку основана на данных литературы без проведения собственных экспериментальных исследований авторов". Авторы информационного письма Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского подтверждают мнение Моисеевой, а также сообщают, что единственным зарегистрированным признаком лжи является "синдром Пиноккио", когда спикер, говоря не правду, трогает себя за нос.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали летом 2020 года по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных в 2004–2005 годах. Фургал заявлял, что у следствия нет доказательств, а также обвинял следователей в давлении. Он не признает вину. Как сообщили адвокаты Фургала, ему не грозит пожизненное заключение, поскольку срок давности по делам об убийствах истек.

В апреле 2021 обвиняемого госпитализировали в тюремную больницу "Матросская тишина" с коронавирусом, а после выписки в мае снова поместили в СИЗО. Адвокаты заявили, что состояние Фургала требует повторной госпитализации. Врачи изолятора СИЗО запретили Фургалу участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья.

В Хабаровске и других городах России в 2020 году больше полугода проходили акции в поддержку Сергея Фургала. Жители региона требовали судить Фургала в Хабаровске, а также выражали недовольство действиями российских властей. В 2021 году преследования участников протестных акций продолжились, хотя выступления стали гораздо менее массовыми.