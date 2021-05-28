У разведки США есть данные для анализа природы коронавируса

У разведки США есть данные, которые, вероятно, смогут определить природу коронавируса с помошью компьютерного анализа. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, речь идёт о перемещении работников института вирусологии в китайском городе Ухань и характере вспышки там COVID-19. Вашингтон не раскрывает тип анализа, который собираются провести исследователи.

Белый дом также рассчитывает, на помощь разведсообществ своих союзников в получении дополнительной информации об уханьской лаборатории.

Ранее стало известно, что президент США обратился к своей разведке за данными о происхождении коронавируса. Джо Байден дал 90 дней для того, чтобы получить больше информации о том, имеет ли лаборатория в Ухане причастность к появлению COVID-19.

В Белом доме рассказали, что в предыдущем отчете, который в начале месяца получил президент, мнения специалистов о природе коронавируса разделились. Две спецслужбы считают, что источником заражения были животные, но одна не исключает что вирус является искусственной разработкой.

Официальные лица говорят, что главная цель нового расследования – подготовка к возможным будущим пандемиям.

В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.

Пекин отверг все обвинения в сокрытии информации о коронавирусе и отказался участвовать в дополнительных расследованияз Всемирной организации здравоохранения.