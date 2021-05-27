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Полицейский гоп-стоп и новый ГУЛАГ. Эфир в 21:05

Полицейский гоп-стоп. "Большое Самарское дело" и грабители в погонах. Как остановить полицейский произвол.

Новый ГУЛАГ. Почему правозащитники обеспокоены идеей чиновников привлекать российских заключенных к "стройкам века".

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