Полицейский гоп-стоп и новый ГУЛАГ. Эфир в 21:05

Полицейский гоп-стоп. "Большое Самарское дело" и грабители в погонах. Как остановить полицейский произвол.
Новый ГУЛАГ. Почему правозащитники обеспокоены идеей чиновников привлекать российских заключенных к "стройкам века".
Полицейский гоп-стоп. "Большое Самарское дело" и грабители в погонах. Как остановить полицейский произвол.
Новый ГУЛАГ. Почему правозащитники обеспокоены идеей чиновников привлекать российских заключенных к "стройкам века".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.