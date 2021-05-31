СК завёл ещё четыре дела из-за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет России возбудил ещё четыре уголовных дела о реабилитации нацизма из-за портретов деятелей фашистской Германии, направленных в преддверии празднования Дня Победы для размещения на сайте проекта "Бессмертный полк".

Как сообщили в ведомстве, обвинения предъявлены жителю Оренбургской области Андрею Акимову, жителю Томской области Сергею Сахарову, а также гражданам Украины Дмитрию Алексеенко и Михаилу Пуху. У них в квартирах проведены обыски, во время которых были изъяты компьютерная техника и средства связи.

По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемые попытались разместить на сайте "Бессмертного полка" фотографии Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. В официальном пресс-релизе Следственного комитета говорится, что "такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом".

Ранее в Иркутской области ФСБ задержала двух местных жителей за использование ими на сайте акции "Бессмертный полк" фотографии советского генерала Андрея Власова, сотрудничавшего с нацистским режимом. Их также обвинили в реабилитации нацизма.

По схожему обвинению суд приговорил к исправительным работам жителей Пермского края Даниила Шестакова и Даниила Симанова, а преподаватель читинского политехнического лицея Евгений Ахмылов был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Всего в России за последние два года заведены десятки подобных уголовных дел. Следственный комитет начал возбуждать их после того, как в связи с пандемией коронавируса ежегодная акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая и во время которой её участники несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны, стала проходить в онлайн-формате. Организаторы предложили всем желающим размещать на специально созданных интернет-страницах фотографии своих родных, прошедших Вторую мировую войну, сопровождая изображения рассказами из их жизни. Ряд пользователей интернета, откликнувшись на предложение, начали размещать фотографии нацистов - большинство из них, очевидно, делали это в шутку.

В прошлом году глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова заявила, что её организация заблокировала более 300 тысяч анкет с фотографиями нацистов, которые пытались разместить на сайтах "Бессмертного полка". При этом некоторые фотографии всё же прошли модерацию. На одной из них рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был подписан как полковник Василий Алексеев из Ростовской области.

По статье "реабилитация нацизма" обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.