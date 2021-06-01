ВЦИОМ: россияне поддерживают идею замены мигрантов осуждёнными

71 процент россиян поддерживает идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Кроме того, как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62 процента респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Опрос публикует РБК.

Не согласен с предложением о принудительном труде заключённых 21 процент участников исследования. 17 процентов из них считают, что заключённые должны быть изолированы от общества. 12 процентов опрошенных полагают, что это будет возвращением ГУЛАГа, а 9 процентов – что заключённые будут отнимать рабочие места.

Сторонники идеи принудительного труда заключенных приводят свои доводы. 21 процент респондентов считает, что работа осуждённых станет возмещением ущерба пострадавшим, ещё столько же, что они смогут "отработать" свои преступления. 15 процентов опрошенных видят в принудительном труде заключённых пользу обществу, а 13 процентов считают, что это снизит нагрузку на бюджет. По 10 процентов респондентов полагают, что работа поможет заключенным исправиться и что они смогут заработать и помочь своим семьям.

В конце мая директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".

Однако опрошенные "Коммерсантом" эксперты сомневаются в том, что ФСИН готова к массовому применению труда заключённых на крупных стройках. Это повлечёт за собой серьёзные расходы на охрану осуждённых, их размещение и здравоохранение.

В России примерно 188 тысяч из почти полумиллиона заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы.

В компании "Российские железные дороги" (РЖД) уже заявили, что первые 600 заключённых могут начать работу на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже в июне.