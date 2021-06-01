"Жулики снова сели в лужу". Что не так с праймериз "Единой России"

"Единая Россия" подвела итоги праймериз – предварительного голосования, которое формально является условием для попадания кандидатов в списки партии и выдвижения от ее имени в одномандатных округах. В Москве его результаты дали экспертам повод говорить о подтасовках и фальсификациях. Сразу после того, как аномалии в распределении голосов между кандидатами стали обсуждать в соцсетях, часть результатов голосования была убрана с официального сайта партии.

Российскому обывателю очередная попытка "парти власти" скопировать распространенные на Западе демократические процедуры запомнится разве что высмеиванием в соцсетях ролика бывшей солистки группы "Тату" Юлии Волковой (которая в итоге проиграла праймериз в Ивановской области). Тем не менее, в самой "Единой России" утверждают, что в реальности голосование вызвало огромный интерес публики: в нем якобы участвовали 12 миллионов человек – это почти половина(!) от числа избирателей, которые, по данным ЦИК, проголосовали за ЕР на парламентских выборах 2016 года. Из многих регионов, впрочем, поступали сообщения о принуждении бюджетников к участию в праймериз партии.

В середине мая политолог Александр Кынев в интервью Радио Свобода назвал праймериз "скучными", а ролик бывшей поп-звезды Волковой – попыткой привлечь к ним хоть какое-то внимание. Теперь внимание общественности привлекли к себе результаты голосования.

Так, в Москве на одном из участков в районе Южнопортовый знаменитый актер Владимир Машков набрал 185 голосов избирателей – столько же, сколько председатель ТСЖ "Бибирево" Михаил Островский. Впрочем, точно такое же число голосов здесь получили еще четверо кандидатов.

"Похоже, господа жулики снова сели в лужу", – написал в фейсбуке электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Он обнаружил в результатах праймериз на своем и нескольких соседних избирательных участках, что в голосовании участвовали буквально единицы реальных людей. Этот же феномен успел заметить и помощник депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой Петр Карманов: на его участке победитель набрал 4 голоса, остальные кандидаты – один или два.

Вскоре с сайта праймериз "Единой России" результаты голосования по отдельным участкам были убраны. Не вернулись они туда до сих пор, хотя в меню по-прежнему можно выбрать тот или иной УИК.

"Абсолютно нереальные цифры"

По словам Дмитрия Нестерова, подозрения в том, что с праймериз "Единой России" что-то не так, закрались у него давно:

"Еще на предыдущем этапе меня смутило несколько моментов. Во-первых, в феврале-марте этого года в Москве бюджетников достаточно жестко побуждали дозаполнять аккаунты на mos.ru, чтобы они стали полными. Полные аккаунты нужны для "дистанционного электронного голосования", как оно официально называется, чтобы система могла надежно верифицировать избирателя и позволить ему голосовать. Но странность была в следующем: если бы это было мобилизацией перед выборами в Госдуму, то она происходила бы летом. Почему это могло произойти зимой? Уже тогда появилась версия, что бюджетников собираются привлечь к праймериз "Единой России", а поскольку в Москве они проходили только в интернете, логично было, чтобы бюджетники подготовили свои аккаунты уже в тот момент. При этом если по всей России было очень много жалоб на принуждение к участию в праймериз "Единой России", то в Москве такие сообщения были единичными. Это странно: когда власти включают предвыборный админресурс, это хорошо видно, особенно в таком большом регионе, как Москва. Остается вопрос: а что это было в феврале-марте и почему вдруг по Москве нет таких жалоб?

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Следующий звоночек прозвучал примерно на второй день праймериз, когда "Единая Россия" опубликовала количество записавшихся по регионам. Выяснилось, что Москва – лидер по записавшимся, более 600 тысяч избирателей решили участвовать в праймериз. Это абсолютно нереальные цифры в условиях отсутствия админресурса. Тогда откуда взялись эти избиратели? Вчера, когда появились результаты голосования по Москве, – это, конечно, гипотеза, но никаких других реальных объяснений ни я, ни мои коллеги найти не можем – все стало говорить о том, что эти результаты абсолютно искусственные.

Что мы увидели по тем результатам, которые были опубликованы? Кроме суммарных данных по избирательным округам и по общерегиональному партийному списку организаторы праймериз на свою беду опубликовали данные в разрезе электронных участков. Электронный участок в рамках этой процедуры соответствует обычному участку на обычных выборах. Аккаунт избирателя привязан к адресу регистрации, и таким образом голосующих распределяли по "электронным УИКам". Тут мы увидели странную картину: на многих участках голосовали примерно 10, 15, 5, 8 человек. "Административные" кандидаты получали там 5–7 голосов, некоторые другие – 1–2 голоса, распределение выглядело вполне естественно. Если эти цифры умножить на количество участков, это никак не будет соответствовать заявленным сотням тысяч проголосовавших.

"Казус Машкова"

"Я просто хотел посмотреть, как устроен сайт, посмотрел свой участок, где я должен был голосовать при желании, и увидел там аномалию. Такого быть не может, что при независимом голосовании кандидаты, которые набрали хотя бы один голос, вдруг получили одинаковое их количество – 185. Все равно был бы какой-то разброс. Кроме этого, мне резануло глаз, что знаменитый актер Машков, которого не знает, наверное, только слепой, набрал столько же голосов, сколько председатель ТСЖ "Бибирево-4". Понятно, что это какая-то автоматическая вещь. Либо это автоматическая "рисовка", либо это живые люди, имеющие указание проголосовать именно так, имеющие одинаковые списки, голосовавшие по ним и выдавшие такой потрясающий результат", – рассказывает Радио Свобода Роман Удот, один из руководителей признанного в России "иностранным агентом" движения в защиту прав избирателей "Голос".

По словам Удота, тот факт, что аномальные данные итогов праймериз "Единой России" были закрыты для показа и скачивания с сайта партии, уже говорит не в пользу их подлинности.

"Эти данные были утром, и их не стало вечером. Это все, что можно сказать про честность этой системы. Либо они голосовали через чужие аккаунты, либо это какая-то рисовка ручками на каком-то этапе – мы не знаем этого, но мы видим результат. Мы смотрим на систему как на черный ящик, и мы видим, что этот черный ящик выдает алогичные результаты, которых быть не может. Нам все равно, защищенная это система, не защищенная, сколько экспертов ее хвалили, мы видим, что она не работает".

Дмитрий Нестеров предполагает: тот факт, что подтасовки на праймериз "Единой России" заметили прежде всего в Москве, может говорить об использовании для этих целей портала мэрии mos.ru:

"Систему электронного голосования достаточно легко сделать защищенной от внешних атак, но практически невозможно сделать защищенной от атак внутренних. Более того, эти системы настолько непрозрачны, что проконтролировать происходящие в них процессы извне практически невозможно. У меня есть гипотеза. Москва – единственный регион, который имеет на электронном голосовании свою "точку входа" – москвичи могут войти и проголосовать на выборах или, как в данном случае, на праймериз, не только через "Госуслуги", но и через московский портал mos.ru. Это портал мэра и правительства Москвы, он достаточно развитый, и именно на нем построена московская система электронного голосования. Если злоумышленник имел доступ к этой системе, а эта система полностью контролируется мэрией Москвы, то это может объяснить такие результаты. Может быть, кто-то от имени москвичей поучаствовал в праймериз таким вот массовым, но неестественным образом, в каком-то ручном или полуручном режиме. Либо это делал какой-то человек, далекий от выборов и не очень понимающий, что естественно, а что неестественно для выборов. Другого объяснения на данный момент я не нахожу. Конечно, хотелось бы услышать какую-то реакцию со стороны организаторов праймериз или операторов технических, кто настраивал и совмещал эту систему, но что-то мне подсказывает, что таких объяснений не будет".

"Скоро избиратель будет просто не нужен"

Каким бы незначительным ни было такое событие, как праймериз "Единой России", фальсификации на них не стоит недооценивать, поскольку осенью во время выборов в Госдуму будет применяться эта же система электронного голосования, – говорит Роман Удот.

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"В Германии как-то сказали: все, никаких больше электронных голосований, будем писать на бумаге, потому что нет уверенности в том, что голос не украдут. В нашей стране все наоборот: есть уверенность, что голос украдут. Благодаря чему мы смогли в этот раз поймать их на "рисовке" на электронном голосовании? Они давали данные по участкам, и когда мы видели эти данные по участку, мы говорили: ребята, такого быть не может. Не может быть – 185, 185, 185, а потом – 1, 2 голоса у остальных, так не бывает. Всегда бывают какие-то плавные переходы. А вот если это все объединить и смешать в одну большую кучу, агрегировать эти данные, то в них этих аномалий уже не увидишь. Поэтому сейчас они скрыли от нас эти отдельные участки и показывают нам агрегированные данные.

Я думаю, это саморазоблачительный момент, когда мы видели фальсификации и мы видели, как их скрыли. Два компонента бинарного оружия победы "партии власти" на выборах. Очень страшно, что это будет потом насаждаться, и выборы по сути уже не будут нужны. Один комментатор написал: "Вы посмотрите, и это партия конституционного большинства!" Мы увидели, что единицы, 4, 5, 6, реальных избирателей приняли участие в этих выборах, а остальное – это неведомый, аномальный и необъяснимый вброс. Партия конституционного большинства в реальности заинтересовала 5–6 людей на одном УИКе – это смешно! Скоро избиратели вообще не нужны будут, на несколько реальных избирателей, как в моем случае было, будет 185 фейковых, и в результате агрегированные данные будут выглядеть хорошо. А организаторы выборов будут рапортовать о победе".