Гарри Каспаров: "Запад должен признать путинскую России врагом"

28-29 мая в виртуальном пространстве прошел десятый Форум свободной России. В Форуме приняло участие свыше 600 человек. На круглых столах, обсуждая политику оппозиции и положение в путинской России, выступали: Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Леонид Гозман, Лев Пономарев, Игорь Яковенко, Евгения Чирикова, Андрей Зубов, Иван Тютрин, Даниил Константинов, Владислав Иноземцев, Артемий Троицкий, Александр Морозов, Александр Гольдфарб, Константин Эггерт и многие другие.

Итоги Форума новую волну репрессий в РФ: задержание по сфабрикованным обвинениям оппозиционных власти политиков Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова обсуждаем с основателем Форума, членом Постоянного комитета ФСР, чемпионом мира по по шахматам Гарри Каспаровым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 2 июня в 17:05