Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении или хранении огнестрельного оружия и боеприпасов из-за патронов, обнаруженных в квартире, принадлежащей бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Об этом сообщают ТАСС и издание SOTA.

Агентство сообщает, что при обыске в переделанную под офис квартире Гудкова были найдены 50 патронов для пистолета Макарова (9 × 18 мм ПМ). Там же было найдено разрешение на сам пистолет, по всей видимости, просроченное.

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Ранее ряд СМИ сообщали, что патроны были найдены при обыске по делу сына Геннадия Гудкова, Дмитрия, обвиняемого в причинении материального ущерба. Жена Дмитрия Валерия писала тогда, что патроны принадлежат Гудкову-старшему, они от его наградного оружия. Тогда она сообщила, что лицензия на оружие просрочена и находится на переоформлении.

По вменённой статье владельцу патронов грозит до четырёх лет лишения свободы. Гудков сейчас живёт в Болгарии.