Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении или хранении огнестрельного оружия и боеприпасов из-за патронов, обнаруженных в квартире, принадлежащей бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Об этом сообщают ТАСС и издание SOTA.
Агентство сообщает, что при обыске в переделанную под офис квартире Гудкова были найдены 50 патронов для пистолета Макарова (9 × 18 мм ПМ). Там же было найдено разрешение на сам пистолет, по всей видимости, просроченное.
Ранее ряд СМИ сообщали, что патроны были найдены при обыске по делу сына Геннадия Гудкова, Дмитрия, обвиняемого в причинении материального ущерба. Жена Дмитрия Валерия писала тогда, что патроны принадлежат Гудкову-старшему, они от его наградного оружия. Тогда она сообщила, что лицензия на оружие просрочена и находится на переоформлении.
По вменённой статье владельцу патронов грозит до четырёх лет лишения свободы. Гудков сейчас живёт в Болгарии.
- Геннадий Гудков — бывший офицер КГБ, полковник в отставке. Он долгое время владел одним из крупнейших охранных предприятий в России, имевшим разрешение на использование огнестрельного оружия. Несколько лет он был членом консультативного совета при директоре ФСБ. О его награждении пистолетом ранее не сообщалось.
- В четверг суд в Москве рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения сыну Гудкова. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Оба политика, Гудков-старший и младший, заявляли, что давление со стороны правоохранительных органов и уголовное преследование связано с их оппозиционной деятельностью.
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