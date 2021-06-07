Бухгалтер олимпийского комитета Японии покончил с собой

Член Олимпийского комитета Японии, глава бухгалтерского отдела организации Ясуси Мория совершил самоубийство. Об этом 7 июня сообщает японский телеканал Nippon TV. 52-летний Мория умер в больнице после инцидента в токийском метро. Связано ли его самоубийство с профессиональной деятельностью неизвестно.

Первоначально Олимпийские игры должны были пройти летом 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год, сохранив название Токио-2020.



При этом опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство граждан Японии выступают за отмену соревнований или их перенос во второй раз. Международный олимпийский комитет исключил оба варианта.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Японским болельщикам для посещения соревнований придется предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, или результат теста на коронавирус.