США предупредили об опасности поездок в Японию из-за COVID-19

За несколько недель до открытия Олимпийских игр в Токио США выпустили предупреждение о поездках в Японию из-за всплеска COVID-19.

Как говорится в заявлении американского Центра по контролю и профилактики заболеваний, путешествующим следует избегать всех поездок в страну. Федеральное агентство подчёркивает, что даже прошедшие полную вакцинацию пассажиры рискуют заразиться в Японии и способствовать распространению разных штаммов коронавируса.

На протяжении долгого времени в Японии сохранялись низкие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, но уже некоторое время цифры растут, а больницы в ряде городов работают на пределе возможностей, отмечает "Би-би-си".

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 700 тысяч случаев инфекции и 12 тысяч связанных с ней смертей.

На данный момент в Японию запрещён въезд иностранцам с целью туризма и деловых поездок – из-за опасений роста числа заражений. Под ограничения подпадают и американцы – кроме возможности въезда по исключительным обстоятельствам. В самих Штатах в списке опасных для путешествий из-за COVID-19 сейчас 151 государство, включая страны Европы.

На значительной части территории Японии действует чрезвычайное положение, что даёт властям регионов больше возможностей для введения коронавирусных ограничений.

Несмотря на ситуацию планы провести Олимпиаду в Токио, с открытием Игр 23 июля, пока сохраняются. При этом опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство граждан выступают за отмену соревнований или их перенос во второй раз. Международный олимпийский комитет исключил оба варианта.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне.

Недавно сообщалось о письме Токийской ассоциации практикующих врачей, которые поддержали призыв к властям отменить Олимпиаду.