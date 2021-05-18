В Токио крупное объединение врачей призывает отменить Олимпиаду

В Японии влиятельное объединение медработников поддержало призывы к властям отменить летнюю Олимпиаду в Токио – на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией менее чем за три месяца до состязаний.

Токийская ассоциация практикующих врачей, которая включает около шести тысяч работников неотложной помощи, подчёркивает, что больницы в японской столице сейчас заполнены пациентами, и их возможности почти достигли предела. "Мы настоятельно просим, чтобы власти убедили Международный Олимпийский комитет в сложности проведения Игр и добились их отмены", - говорится в открытом письме ассоциации премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге. Ранее опасения высказывали другие медицинские группы и эксперты в области охраны общественного здоровья.

Онлайн-петицию с призывом отказаться от Олимпийский игр подписали сотни тысяч людей.

В то время как Японии, в отличии от ряда государств, до сих пор удаётся избежать кризисной ситуации, связанной с COVID-19, национальное правительство критикуют за медленные темпы вакцинации и ошибки, возникающие при работе электронной системы регистрации на прививки. Пока в стране вакцинировано 3,5% населения. В связи с возникшей в некоторых больницах нехваткой персонала и койкомест для новых заболевших власти продлили действие третьего режима чрезвычайного положения в столице и ряде других префектур до 31 мая.

Премьер Ёсихидэ Суга уверяет, что Япония сможет обеспечить проведение безопасных международных состязаний, если примет все необходимые меры сдерживания вируса.

Токийскую летнюю Олимпиаду из-за пандемии коронавируса уже переносили. Изначально она должна была пройти в прошлом году.

Президент США Джо Байден в понедельник, 17 мая, объявил, что Штаты собираются направить дополнительно еще несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 другим странам, чтобы помочь им справиться с болезнью. Речь идёт о поставке более чем 20 миллионов новых доз до конца июня – в дополнение к запланированным ранее 60 миллионам.

Заявление Джо Байдена сделано на фоне значительного послабления карантинных ограничений во многих странах Запада. К примеру, в Италии сокращён период комендантского часа.

В Индии, куда некоторое время назад сместился центр пандемии, число заболевших 18 мая превысило 25 миллионов. За последние сутки в стране зарегистрировано свыше 260 тысяч новых заражений и новый антирекорд по умершим – 4329.

В России власти Санкт-Петербурга сообщили об остановившейся тенденции к снижению распространения инфекции, которая наблюдалась с января. Губернатор города Александр Беглов заявил, что власти будут вынуждены усилить коронавирусные ограничения, если в городе сохранится рост заболеваемости. "На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций. За неделю - почти на 30%", - сказал Беглов в эфире "Радио России".