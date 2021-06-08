"Голос": система электронного голосования должна быть доработана

Движение "Голос" (признано российскими властями "иноагентом") заявило о том, что система дистанционного электронного голосования в России должна быть доработана перед предстоящими выборами в Госдуму 19 сентября. По мнению экспертов, в на данный момент система не позволяется наблюдателям удостовериться, что она работает правильно. Об этом сообщает издание "Открытые медиа" со ссылкой на отчёт "Голоса".
Эксперты наблюдали за тестированием электронного голосования с 21 апреля по 14 мая. По мнению "Голоса", система не обеспечивает возможности контрольного подсчёта голосов. Члены комиссий и наблюдатели также не могут удостовериться, что избиратели лично принимали участие в выборах со своего аккаунта. Проголосовать может любой, кто получил доступ к учётной записи гражданина на портале "Госуслуги". Сами избиратели не имеют возможности узнать, была ли сохранена тайна голосования.
Представители "Голоса" считают, что подтверждения личности избирателя через смс-код недостаточно для защиты от фальсификаций. Они предлагают защитить аккаунты граждан электронной цифровой подписью.
Тестирование системы электронного голосования для выборов проводилось одновременно с электронным голосованием на праймериз "Единой России", которое также использовало способ идентификации через "Госуслуги". Из-за этого в разных регионах России избиратели стали сообщать о взломах своих аккаунтов. Им заменили номера телефонов и адреса проживания. Это позволяло злоумышленникам голосовать от имени избирателя на праймериз "Единой России" и участвовать в тестировании системы дистанционного голосования.
Ранее в министерстве цифрового развития России подтвердили случаи взлома некоторых учетных записей на портале "Госуслуг". Чиновники заявили, что эти аккаунты имели "слабо защищенные, простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам".
О случаях несанкционированного доступа к аккаунтам на "Госуслугах" от имени Центра обработки персональных данных "Единой России" стало известно 3 июня. Об этом рассказала ведущая "Эха Москвы" Арина Бородина. В её личных данных поменяли адрес постоянного проживания – вместо Москвы был указан Челябинск. Бородина также обнаружила, что 27 мая в её личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных "Единой России". После чего без её ведома из аккаунта был совершен переход на сайт праймериз "Единой России".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.