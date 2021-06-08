"Голос": система электронного голосования должна быть доработана

Движение "Голос" (признано российскими властями "иноагентом") заявило о том, что система дистанционного электронного голосования в России должна быть доработана перед предстоящими выборами в Госдуму 19 сентября. По мнению экспертов, в на данный момент система не позволяется наблюдателям удостовериться, что она работает правильно. Об этом сообщает издание "Открытые медиа" со ссылкой на отчёт "Голоса".

Эксперты наблюдали за тестированием электронного голосования с 21 апреля по 14 мая. По мнению "Голоса", система не обеспечивает возможности контрольного подсчёта голосов. Члены комиссий и наблюдатели также не могут удостовериться, что избиратели лично принимали участие в выборах со своего аккаунта. Проголосовать может любой, кто получил доступ к учётной записи гражданина на портале "Госуслуги". Сами избиратели не имеют возможности узнать, была ли сохранена тайна голосования.

Представители "Голоса" считают, что подтверждения личности избирателя через смс-код недостаточно для защиты от фальсификаций. Они предлагают защитить аккаунты граждан электронной цифровой подписью.

Тестирование системы электронного голосования для выборов проводилось одновременно с электронным голосованием на праймериз "Единой России", которое также использовало способ идентификации через "Госуслуги". Из-за этого в разных регионах России избиратели стали сообщать о взломах своих аккаунтов. Им заменили номера телефонов и адреса проживания. Это позволяло злоумышленникам голосовать от имени избирателя на праймериз "Единой России" и участвовать в тестировании системы дистанционного голосования.

Ранее в министерстве цифрового развития России подтвердили случаи взлома некоторых учетных записей на портале "Госуслуг". Чиновники заявили, что эти аккаунты имели "слабо защищенные, простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам".

О случаях несанкционированного доступа к аккаунтам на "Госуслугах" от имени Центра обработки персональных данных "Единой России" стало известно 3 июня. Об этом рассказала ведущая "Эха Москвы" Арина Бородина. В её личных данных поменяли адрес постоянного проживания – вместо Москвы был указан Челябинск. Бородина также обнаружила, что 27 мая в её личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных "Единой России". После чего без её ведома из аккаунта был совершен переход на сайт праймериз "Единой России".