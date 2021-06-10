Суды приняли 42 иска от уволенных из метрополитена сторонников Навального  

Московский метрополитен получил 42 иска от своих бывших сотрудников, уволенных после регистрации на сайте "Свободу Навальному", сообщают "Открытые медиа". Рассмотрения заявлений суды начнут с 16 июня.

Истцы требуют восстановить их на работе, а также возместить им моральный ущерб. Суммы требуемых компенсаций варьируются от 30 до 100 тысяч рублей.