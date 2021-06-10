Суды приняли 42 иска от уволенных из метрополитена сторонников Навального  

Московский метрополитен получил 42 иска от своих бывших сотрудников, уволенных после регистрации на сайте "Свободу Навальному", сообщают "Открытые медиа". Рассмотрения заявлений суды начнут с 16 июня.
Истцы требуют восстановить их на работе, а также возместить им моральный ущерб. Суммы требуемых компенсаций варьируются от 30 до 100 тысяч рублей.
- В марте команда оппозиционного политика Алексея Навального, которого отправили в колонию по уголовному делу о мошенничестве, анонсировала митинг за его освобождение. Потенциальным участникам было предложено регистрироваться на сайте "Свободу Навальному". О времени и месте проведения акции предполагалось рассказать только после того, как на сайте будут собраны данные 500 тысяч участников.
- В середине апреля база сайта была похищена. Зарегистрировавшимся в ней стали приходить письма с угрозами рассказать об их политической позиции работодателям. Позже команда Навального обвинила в сливе одного из своих бывших сотрудников.
- В мае московский метрополитен уволил несколько десятков своих работников, заподозренных в поддержке Навального. Имена лишившихся работы, предположительно, были взяты из украденной базы сайта "Свободу Навальному". Формально работодатель предлагал сотрудникам уволиться по соглашению сторон, или уволить их по статье за прогул.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.