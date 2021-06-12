Издания Bellingcat и The Insider – об отравлении писателя Дмитрия Быкова во время турне по Сибири в 2019 году: за что власть могла мстить популярному общественному деятелю, поэту и публицисту? Покинувший Россию Александр Соловьев – о протестном движении на родине, о Навальном, о Юрии Дуде и его судебном деле по наркотикам, а также о первых днях на чужбине. Заключенные возьмут в руки лопаты. ФСИН предложила отправлять зеков на принудительные работы для социализации. Правозащитники опасаются, что такая система сделает осужденных рабами.

Мумин Шакиров подводит недели итоги с главным редактором издания The insider Романом Доброхотовым, с политиком Александром Соловьевым и бывшим менеджером компании ЮКОС, экс-политзаключенным Владимиром Переверзиным.

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