Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей "Спутника"

Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Согласно опубликованному отчёту, большая часть претензий экспертов вызвала валидация стерильности на производстве.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В докладе ВОЗ выразила обеспокоенность контролем за стерильностью на производстве, внедрением мер по предотвращению загрязнения и возможностью проследить за историей партий вакцины и её компонентов. Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, её разработчику и в российские надзорные органы.

В российском министерстве промышленности и торговли заявляют, что инспекторы ВОЗ проверили четыре из семи фабрик, производящих "Спутник", и претензии возникли только к одной из них. В ведомстве заявили, что производитель устраняет нарушения, после чего инспекция сможет посетить фабрику вновь. Остановлено ли на это время производство — не уточняется.

Новость дополняется