Третья НПО из Чехии признана в России нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность чешской международной неправительственной организации "Общество свободы информации". В сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры, говорится, что эта организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Текст решения Генпрокуратуры направлен в Министерство юстиции России. Сведения о чешской компании будут внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными.

По сведениям Чешского радио, организация стала 36-й в российском списке нежелательных НПО и третьей среди организаций, работающих в Чехии.



Ранее в список были внесены гуманитарные и просветительские организации People in Need (Člověk v tísni - "Человек в беде") и Prague Civil Society Centre ("Пражский центр гражданского общества").

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